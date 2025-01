MUSK CONDIVIDE LA DIRETTA DEL CONGRESSO SU X… PROTESTE IN PIAZZA, IL CONGRESSO INIZIA CON DUE ORE DI RITARDO A CAUSA DI DECINE DI BLOCCHI STRADALI… E’ IL PREZZO CHE PAGANO LE DEMOCRAZIE PAVIDE QUANDO PERMETTONO L’ESISTENZA DI PARTITI CHE CONTRASTANO CON LA COSTITUZIONE



La leader di Afd Alice Weidel è ufficialmente la candidata cancelliera del partito in vista delle elezioni in Germania del 23 febbraio 2025. La scelta è avvenuta nel corso del congresso di Alternative für Deutschland, tenutosi oggi a Riesa, in Sassonia.

L’evento, iniziato con un ritardo di due ore a causa delle proteste contro il partito di estrema destra, è stato trasmesso in diretta su X dalla stessa Weidel che pochi giorni fa è stata protagonista di una conversazione sul social con Elon Musk.

L’imprenditore sudafricano ha a sua volta condiviso lo streaming facendo crescere vertiginosamente il numero degli spettatori mentre dal cancelliere uscente Olaf Scholz sono piovute critiche per l’influenza che Musk sta avendo sulla scena politica tedesca.

Grazie alla visibilità offerta da Musk, ad assistere online alle oltre tre ore di evento sono stati più di 400 mila spettatori. L’imprenditore ormai sostiene apertamente il partito di estrema destra, tanto che nei giorni scorsi ha affermato che «solo Afd può salvare la Germania». La partecipazione dal vivo è stata più complicata, a causa di decine di blocchi stradali che hanno ritardato l’arrivo dei politici e degli spettatori facendo iniziare il congresso alle 12 anziché alle 10. Bloccata nel traffico anche l’auto con a bordo Weidel.

In seguito all’elezione avvenuta per alzata di mano, la leader di Afd ha espresso esplicitamente la sua gratitudine all’imprenditore e futuro membro di spicco dell’amministrazione statunitense: «Vorrei ringraziare Elon Musk – ha dichiarato – per aver trasmesso in streaming il nostro congresso, consentendo a tutti di conoscere le nostre politiche. Freedom of speech! Noi siamo per la libertà di espressione in questo Paese». Tra i temi principali affrontati da Widel nel congresso, quello dell’immigrazione e dei confini. In caso di un governo a guida Afd «il messaggio dovrà essere chiaro: le frontiere della Germania sono blindate», ha dichiarato Weidel. E ha aggiunto: «Vogliamo cancellare ogni forma di sostegno per coloro che non hanno diritto di restare e realizzare un rimpatrio in grande stile. Voglio essere molto chiara: se dobbiamo chiamarla re-migrazione, allora significa davvero re-migrazione»

Ma l’ipotesi appare comunque complicata. I consensi di Afd sono aumentati raggiungendo cifre intorno al 20%. Tuttavia, nessun altro grande partito sembra disposto ad alleanze con l’estrema destra. Protestano anche le università, che sui social hanno abbandonato in massa i profili di Afd. E dal congresso del Partito Social Democratico (Spd) protesta il cancelliere Scholz contro l’influenza di Musk: «Dall’America, determinate forze lavorano in modo mirato per distruggere le nostre istituzioni democratiche occidentali».

(da agenzie)

