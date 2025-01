UNA VOLTA UNITE LE FORZE, LE PRIME TRE, ACCORDO IN FIERI COL REGNO DI NAPOLI DI DE LUCA, IL SUCCESSO PER L’OPPOSIZIONE È SICURO … IN VISTA DELLE POLITICHE DEL 2027 VINCERÀ L’IDEA DI UN ‘’PARTITO-PLURALE’’ CON ELLY CHE SI ACCORDERÀ CON IL PADRE NOBILE E SAGGIO DELL’ULIVO, ROMANO PRODI, SULLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA E FARÀ SPAZIO ALL’ANIMA CATTO-DEM DI BONACCINI, GENTILONI, GUERINI, RUFFINI



Elly Sclien non si è lasciata intimidire dall’intervista-“mozione” rilasciata a ‘’Repubblica’’ dall’artefice della sua salita al Nazareno, Dario Franceschini.

Chiusa nel bunker del Nazareno con una manciata di fedelissimi, Elly ha già nel cassetto un accordo con il M5s di Giuseppe Conte per marciare uniti alle prossime regionali in Toscana, Campania e Puglia e Veneto. Una volta unite le forze, nelle prime tre, accordo in fieri con il Regno di Napoli di De Luca, il successo per l’opposizione è sicuro.

E per le politiche del 2027 hanno capito tutti che se una vittoria contro la destra-centro è quanto meno incerta, marciando divisi la sconfitta è sicura.

E alla fine vincerà l’idea di un ‘’partito-plurale’’ con Elly che si accorderà sulle priorità del suo programma (non soltanto i diritti civili e bandiere arcobaleno) con il padre nobile e saggio dell’Ulivo, Romano Prodi, e farà spazio nella stanza dei bottoni del Nazareno alla corrente catto-dem di una rinnovata Base Riformista con i vari Bonaccini, Guerini, Gentiloni, Ruffini, Alfieri.

(da Dagoreport)

