INVECE CHE 367, I VOTI SONO STATI SOLO 338… L’OPPOSIZIONE E’ ARRIVATA A 350… E’ LA FINE DELL’ACCORDO INFAME

La proposta di legge sulla stretta ai migranti non ha ottenuto la maggioranza al Bundestag nonostante i voti dell’ultradestra di Alternative für Deutschland.

Sull’«Influx Limitation Act», che avrebbe tra l’altro vietato i ricongiungimenti famigliari, hanno votato a favore 338 deputati, 350 a sfavore, 5 gli astenuti. La proposta era voluta fortemente dalla Cdu di Friedrich Merz, favorito nella corsa alla cancelleria del prossimo 23 febbraio.

Sulla carta a sostegno della stretta sui migranti – scrive il Der Spiegel – ci sarebbe stata una maggioranza (367 voti), composta da Cdu/Csu, liberali, AfD, BSW (Wagenknecht). È andata diversamente.

Tuttavia, non è ancora chiaro chi, all’interno di questi gruppi, ha portato alla bocciatura della legge. Due giorni fa, Cdu e AfD hanno votato insieme per una mozione (non vincolante) sui migranti, oggi all’interno della Cdu ci sono stati probabilmente 29 franchi tiratori.

(da agenzie)