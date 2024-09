IL MISTERO DELLA FEDE: OGNI VOLTA CHE VIAGGIAVA CON LA “POMPEIANA ESPERTA”, TOGLIEVA L’ANELLO, CHE RICOMPARIVA MAGICAMENTE IN PRESENZA DELLA MOGLIE



La donna è alta, giunonica, piacente. Lui è un uomo piccolo, dal passo svelto, le cammina al fianco. I due escono dal Casinò di Sanremo, sono vestiti eleganti, lei si copre il generoso décolleté con una stola.

È il 16 luglio, sono le 10 di sera, l’aria di mare è frizzantina. La coppia è arrivata nella cittadina ligure nel pomeriggio perché lui, l’uomo, ovvero il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, 62 anni, è stato invitato alla manifestazione i “Martedì Letterari” organizzata dal Casinò di Sanremo per presentare il suo libro Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore.

Alla manifestazione, così è stato annunciato alla stampa e infatti ancora si legge su tutti i siti di informazione locale che riportano la notizia, parteciperà anche la “dottoressa Maria Rosaria Boccia Presidente del comitato Tecnico e Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare”, qualsiasi cosa significhi.

E infatti la donna della foto è proprio lei, quella Maria Rosaria Boccia le cui dichiarazioni – in seguito ai numerosi scoop del “solito” Dagospia che hanno fatto emergere la vicenda – stanno facendo tremare i polsi alla premier Giorgia Meloni

Boccia sostiene di avere avuto un incarico ufficiale di consulente dal ministro Sangiuliano, con il quale è evidentemente in grandissima confidenza – almeno a giudicare dalle numerose foto che lei ha pubblicato sui suoi social.

Lui invece ha rassicurato, nessun euro pubblico è stato speso per lei. E poi in effetti sì, voleva darle un incarico a titolo gratuito ma poi ha cambiato idea per “potenziali situazioni di conflitto di interesse”, ha scritto. Quali, vorremmo sapere noi! E comunque, dice sempre Genny (così lo chiamano gli amici), mica è vero che la Boccia ha avuto accesso a informazioni riservate su questioni che riguardano la sicurezza mondiale come il G7 a Pompei.

Peccato che Dagospia abbia pubblicato la foto di una mail, in cui la Boccia è in copia, nella quale si parla proprio di una visita a Pompei, e la Boccia stessa abbia pubblicato sui social un documento “blurrato” in cui si vede chiaramente l’intestazione G7. Insomma, tutti ci chiediamo: a che titolo la wannabe consulente ha partecipato ai numerosi eventi al fianco del ministro?

E così torniamo alla nostra coppia e alla sera del 16 luglio, a Sanremo, alla serata frizzantina in cui Boccia e Sangiuliano escono dal Casinò dopo la presentazione del libro di lui. Ignari dei nostri paparazzi, i due percorrono i pochi metri che ci sono tra il Casinò e l’Hotel Nazionale, proprio all’imbocco della centralissima via Matteotti, ed entrano scortati da due uomini della sicurezza del Casinò. Con loro c’è anche il solito poliziotto che si occupa della sicurezza del ministro. L’albergo ha riservato all’allegra combriccola tre stanze: la suite per Sangiuliano, una stanza per la dottoressa Boccia e una per la guardia del corpo.

Ritroviamo la coppia la mattina dopo, mentre esce dall’albergo e percorre qualche metro a piedi trascinando i bagagli, sempre scortata dal poliziotto in borghese, fino ad arrivare a un’auto blu. A quanto risulta a Gente, l’auto è stata messa a disposizione dal Casinò di Sanremo, un trattamento che verrebbe riservato a tutti gli scrittori invitati a partecipare agli eventi.

Quello che sappiamo con certezza è che alla fede del ministro (non quella in Dio, intendiamo l’anello proprio) succede uno strano fenomeno: appare e scompare a seconda della sua accompagnatrice.

Quando è con la moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini (recentemente li abbiamo visti assieme alla Mostra del cinema di Venezia), l’anello fa la sua bella figura all’anulare di Genny. Quando il ministro è con Boccia al mare, non se ne vede l’ombra. È il caso di dirlo: mistero della fede.

(da Gente)

