Marco Travaglio non gradisce che Conte si allei col Pd e parla a Matteo Renzi affinché Elly Schlein intenda. Dietro il botta e risposta con Matteonzo sull’ingresso di Italia Viva nel campo largo si nasconde, infatti, il vero obiettivo del direttore del “Fatto”: affossare l’alleanza tra dem e M5s. Se Conte dice no a Renzi – è il ragionamento di Marcolino – dice no anche alla linea Schlein, e quindi al Pd.

A rendere complicata la battaglia di Travaglio ci sono la base pentastellata e l’inner circle del “Fatto”, schierati su posizioni favorevoli al “campo largo”. A Marcolino non resta che giocarsi la carta della storica rivalità con il senatore semplice di Riad e provare a utilizzarlo come pretesto per far saltare il banco.

Nonostante le trappole di Travaglio, Elly tiene il punto e arriverà a una sorta di redde rationem con Conte, a cui farà capire di non poter impedire l’afflusso di voti di Italia Viva per costruire l’alternativa al governo Meloni. Che succederà? Renzi, una volta mollata la giunta Bucci a Genova, farà un appello a favore dell’alleanza con Pd e M5S, offrendo in sacrificio il simbolo di Italia Viva, che non sarà presente in Liguria nelle liste del campo largo.

Sul fronte del centrodestra Salvini continua a ricicciare la candidatura del suo fedelissimo Edoardo Rixi. Resta il veto del Capitone su Ilaria Cavo, sia perché è troppo totiana, sia perché è finita nell’inchiesta dei finanziamenti di Spinelli a Toti (citata ma non indagata).

A questo atteggiamento l’ex governatore oppone la stessa reazione: Senza lista Toti, il centrodestra non vincerà.

In questo caos, la Meloni si è rassegnata e dà per scontata la sconfitta nelle tre regioni (Emilia, Umbria, Liguria) che andranno al voto…

