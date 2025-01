FRATELLI D’ITALIA HA INDICATO IL SUO CANDIDATO NEL CONSIGLIERE GIURIDICO DI MELONI, FRANCESCO SAVERIO MARINI, MENTRE PER IL SECONDO NOME DELLA MAGGIORANZA C’E’ UN DERBY DENTRO FORZA ITALIA TRA IL VICEMINISTRO DELLA GIUSTIZIA, FRANCESCO PAOLO SISTO, E IL SENATORE PIERANTONIO ZANETTIN CHE HA COME SPONSOR “POCHETTO” FRATIN… MA IL MINISTRO NON DOVREBBE OCCUPARSI DEL COSTO IN AUMENTO DELLE BOLLETTE?



Accelerare. In fretta. Eleggere i quattro giudici già martedì per avere il controllo della Corte costituzionale entro lunedì 20 gennaio quando si dovrà esprimere sull’ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata.

Magari provando a limitare i danni per il governo con una decisione che avrebbe del clamoroso: l’inammissibilità del referendum, dopo il via libera della Cassazione. È questa la strategia che l’esecutivo sta studiando per evitare una preoccupazione in più in primavera, cioè un referendum abrogativo sull’autonomia che possa impattare sulla tenuta del governo Meloni.

Anche per questo i vertici dei partiti di maggioranza vogliono a tutti i costi eleggere i nuovi giudici martedì, chiedendo all’opposizione di trovare un accordo. Fratelli d’Italia ha già indicato il suo candidato nel consigliere giuridico di Meloni, Francesco Saverio Marini, mentre per il secondo nome della maggioranza si sta verificando un derby interno a Forza Italia tra il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il senatore Pierantonio Zanettin. Per quest’ultimo si sta spendendo uno sponsor particolare: il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Mentre cresce il costo delle bollette e Pichetto dovrebbe occuparsi di dossier ben più scottanti sull’energia, ha chiamato a uno a uno deputati e senatori di Forza Italia per chiedere di sostenere l’elezione di Zanettin scavalcando anche il segretario del partito Antonio Tajani che non si è ancora espresso.

(da Il Fatto Quotidiano)

