SI VOTA IL 17 E 18 NOVEMBRE: LA PRESIDENTE USCENTE E’ AL 48,2%, LA RIVALE DI CENTROSINISTRA AL 47,7%… IL DIVARIO ALLE EUROPEE E’ STATO DEL 4,3% A FAVORE DEL CENTRODESTRA



Mentre i cittadini della Liguria si preparano a scegliere il prossimo presidente di Regione (urne aperte domani dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi lo spoglio), gli occhi sono puntati anche sull’Umbria al voto il 17 e 18 novembre.

Secondo il sondaggio BiDiMedia del 25 ottobre è testa a testa tra la candidata governatrice Donatella Tesei, presidente di regione in campo di nuovo con il centrodestra, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti per il centrosinistra.

Nel dettaglio: Tesei sarebbe al 48,2% e Proietti al 47,7%. Una differenza dello 0,5%. Solo l’1,3% per il terzo candidato Marco Rizzo per la lista Umbria sovrana nel cuori.

Fratelli d’Italia e Partito democratico avanzano: il partito della premier Giorgia Meloni è sopra il 26,7%, i dem al 25,3%.

Nel centrodestra la Lega si attesta al 6,8% mentre Forza Italia al 7%. Delle due liste delle candidate presidenti è avanti quella di Stefania Proietti (5,8%), la lista Tesei è invece al 4%. Non raggiunge il 3% Alternativa popolare di Bandecchi (2,9%) e si ferma all’1,5% la lista di Maurizio Lupi “Noi moderati”.

Liste nel centrosinistra. Vicinissima al 6% Alleanza sinistra e verdi con il 5,9% sopra il M5S al 5,5%. Azione non va oltre il 2%, la lista Sanità per l’Umbriaè all’ 1,7% e Umbria Futura al 2,8%.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Ottobre 26th, 2024 at 20:18 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.