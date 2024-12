IN UN MESE L’APPREZZAMENTO PER IL GOVERNO E’ CALATO DI TRE PUNTI… FDI 27,7%. PD 22,6%



I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il consenso del governo è in calo. Rispetto a un mese fa l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni perde tre punti nell’indice di apprezzamento e arriva a 42, il punto più basso dal giorno dell’insediamento.

La premier arriva a 43, il più basso dal 2022.

In compenso le intenzioni di voti dicono che il partito della premier cresce di un punto e arriva al 27,7%. Al contrario di Forza Italia che è all’8% e alla Lega che si trova all’8,7%. Il Partito Democratico sale di 1,5 punti e arriva al 22,6%, mentre il Movimento 5 Stelle è stimato al 13%.

Stabili tutte le altre forze, con variazioni poco rilevanti. Nella classifica del gradimento dei leader Giuseppe Conte perde ben quattro punti rispetto a ottobre e si colloca a 24,5 punti sotto Elly Schlein, stabile al 29.

(da agenzie)

