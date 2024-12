IL DIRETTORE DEL ”GIORNALE”, TRADITO IL CREDO BERLUSCONIANO PER TRASFORMARSI NEL BIOGRAFO DELLA DUCETTA, NON E’ PIU’ NEL CUORE DI MARINA E PIER SILVIO (TAJANI NON CONTA) … SALLUSTI E’ IL GRAN MANOVRATORE DEL GRUPPO VIDEONEWS DI MAURO CRIPPA CHE GESTISCE L’INFORMAZIONE MEDIASET CON DEL DEBBIO, PORRO, GIORDANO. GRAN PADRINO IL PRESIDENTE DEL BISCIONE FEDELE CONFALONIERI



A chi la Madunnina? A noi! La destra è pronta a giocarsi la carta Alessandro Sallusti candidato sindaco di Milano: l’idea di Salvini trova il supporto di Giorgia Meloni ma da Forza Italia nessun Tajani fiata.

Il direttore de “Il Giornale”, ex berlusconiano di ferro, considerato un ”traditore” del credo di Silvio per scapicollarsi sul carro vincitore diventando il briografo della Ducetta, sta sui cabasisi sia a Marina (che non gli risponde manco al telefono: l’unico suo contatto è con Danilo Pellegrino, Ad di Fininvest) che al boss del Biscione Pier Silvio, per non parlare di Tajani (ma l’ex monarchico ciociaro non conta)

Alessandro Sallusti è, dietro le quinte, il grande manovratore del gruppo Videonews di Mauro Crippa che gestisce l’informazione Mediaset su Rete4, starring Paolo Del Debbio, Nicola Porro, Mario Giordano.

Gran padrino della “Cricca Crippa” è il presidente del Biscione Fedele Confalonieri, antico compagno di merende di Silvio Berlusconi, già fan sfegatatato della Lega, oggi fiancheggiatore della ”Giorgia che profuma di popolo” (Del Debbio dixit), che oggi preferisce attovagliarsi ogni settimana a Villa San Martino al desco della “vedova inconsolabile” Marta Fascina.

Tutti insieme suonano la grancassa di propaganda meloniana all’interno di Mediaset che se ne fotte del fatto che i “padroni” di Forza Italia, grazie a 90 milioni di fidejussioni, siano i due eredi Berlusconi.

A suo tempo Sallusti, in pieno delirio di amorosi sensi con Giorgia Meloni, squadernò articoli per convincere gli eredi di Arcore a mettere a capo di Forza Italia Paolo Del Debbio, l’insostenibile trombone toscano che all’ultimo “Atreju” ha scoperto che Giorgia Meloni ”profuma di popolo”…

