LO SPOT RENDE OMAGGIO AL VALORE DELLA LEALTÀ NELLA SUA FORMA PIÙ PURA ED È UN TRIBUTO AL “CHOLISMO” E AL VERO SPIRITO DEI “COLCHONEROS”, I MATERASSAI DI MADRID. LA VITTORIA RISIEDE IN QUEI GESTI CHE NASCONO DAL CUORE



L’Atletico Madrid non smette mai di emozionare. I Colchoneros hanno infatti lanciato ‘Comandante e Cartón’, un video di Natale con un messaggio dedicato all’adozione degli animali. Lo spot, diventato virale, rende omaggio al valore della lealtà nella sua forma più pura, dando visibilità ai rifugi per animali e promuovendo un’adozione responsabile.

Atletico Madrid, la commovente storia di Comandante e Cartón

‘Comandante e Cartón’ è la storia di due cani che condividono la loro quotidianità in un rifugio e incarnano l’essenza della lealtà nella sua forma più pura. Il video rappresenta molto più di una campagna.

E’ la volontà di rendere omaggio al vero spirito colchonero: la vittoria risiede in quei gesti che nascono dal cuore.

Questa iniziativa ha inoltre un messaggio chiaro ed emozionante: promuovere l’adozione responsabile e offrire una seconda opportunità agli animali domestici che hanno subito maltrattamenti o sono stati abbandonati. Esistono tanti Comandante e Cartón che aspettano di avere una famiglia. Con questa iniziativa si vuole ricordare che adottare non è solo un gesto natalizio ma un impegno per tutta la vita.

Insieme al video, è stata realizzata una pagina web dedicata a facilitare le adozioni: i visitatori potranno conoscere alcuni dei cani disponibili per l’adozione, gestiti da diverse associazioni e, tramite il sito, gli interessati saranno messi direttamente in contatto con le associazioni e potranno offrire a questi animali l’opportunità di trovare una casa piena d’amore. Ed è per questo che il video della squadra di Simeone è, senza dubbio, tra i migliori d’Europa. Forse il migliore.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Dicembre 24th, 2024 at 20:47 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.