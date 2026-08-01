IL SERVIZIO DOGANALE FEDERALE DI MOSCA HA REGISTRATO ESODI CONTINUI TRA IL 15 E IL 16 AGOSTO, LUNGO IL VALICO DI FRONTIERA TERRESTRE DI VERKHNY LARS… LE LUNGHE CODE DI AUTO AL CONFINE NEL 2022, QUANDO PUTIN DECISE DI INVADERE L’UCRAINA

Secondo quanto riferito dal Servizio doganale federale russo, il 18 agosto sarebbero state oltre 20 mila le persone che hanno attraversato il confine tra Russia e Georgia in un solo giorno. […]

L’agenzia ha infatti dichiarato di aver osservato «dinamiche simili» per diversi giorni: tra il 15 e il 16 agosto oltre 19 mila persone sono transitate attraverso il checkpoint di Verkhny Lars, l’unico valico di frontiera terrestre tra Russia e Georgia. […]

Solo pochi giorni prima, il 13 agosto, la Georgia e la Russia avevano chiuso il confine per diverse ore a causa dell’esondazione di un fiume. Verkhny Lars fu già teatro di chilometri di code nel 2022 a seguito dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, quando migliaia di russi cercarono di fuggire dal Paese

(da agenzie)

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