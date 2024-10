DI COSA DISCUTEVANO? C’ENTRERÀ IL MESSAGGIO INVIATO IN CHAT DAL COORDINATORE DI FDI DEL IX MUNICIPIO DI ROMA, FABRIZIO BUSNENGO, IN CUI SI DEFINIVA FRANCESCO SPANO “PEDERASTA”? E CHE AVRÀ DETTO LA BIONDA ANTONELLA DI COSÌ GRAVE DA FAR URLARE A MOLLICONE “CHE FAI, MI MINACCI?”



Tira una brutta aria dentro Fratelli d’Italia e in particolare attorno alla figura del ministro della Cultura Alessandro Giuli

Al Mic sembra dunque non esserci pace, con Giuli salito a Palazzo Chigi mercoledì 23 ottobre dopo le dimissioni del suo capo di gabinetto Francesco Spano, nominato da neanche 10 giorni tra lo scetticismo per la sua vicinanza col mondo del centrosinistra.

E più o meno negli stessi momenti, per cosa litigavano la sorella del ministro Giuli, Antonella, ora all’ufficio stampa della Camera, e il presidente della commissione Cultura, il “rampelliano” Federico Mollicone, in pieno Transatlantico a Montecitorio?

C’entrerà il messaggio inviato in chat dal coordinatore di FdI del IX municipio di Roma, Fabrizio Busnengo, in cui si definisce proprio Spano «pederasta»? E che avrà detto la bionda Antonella di così grave da far urlare a Mollicone «che fai, mi minacci?»

(da Lettera43)

This entry was posted on mercoledì, Ottobre 23rd, 2024 at 20:10 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.