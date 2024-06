A PARLARE È L’EX PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI, STORICO ALLEATO DELLA DUCETTA, CHE NON HA GRADITO LA TRATTATIVA SOTTOBANCO DELLA PREMIER CON IL PPE PER LE NOMINE NELL’UE… CON L’USCITA DEI 20 POLACCHI, ECR PERDEREBBE ANCHE IL TERZO POSTO TRA I GRUPPI NELL’EUROPARLAMENTO, A VANTAGGIO DEI LIBERALI DI MACRON



Diritto e Giustizia (PiS) sta valutando di abbandonare i Conservatori e Riformisti europei (Ecr), co-presieduto con Fratelli d’Italia, ed è in trattativa con i partiti della destra populista per formare un nuovo gruppo.

Lo rende noto l’ex primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista a Politico. “Siamo in trattativa con Ecr e questo è l’elemento principale che deciderà del nostro futuro”, ha detto Morawiecki, specificando che il PiS è tentato di andare “in entrambe le direzioni”. “Direi che la probabilità è del 50/50”, ha spiegato, aggiungendo che “non è garantito” che il PiS rimanga in Ecr.

Quanto allo scenario della formazione di un nuovo gruppo che include Fidesz, partito del premier ungherese Viktor Orban, il movimento Ano 2011 dell’ex premier ceco, Andrej Babis, e il Partito democratico sloveno dell’ex primo ministro sloveno, Janez Janša, Morawiecki ha detto che “è abbastanza ovvio che potremmo essere uniti su una piattaforma geografica e non (su una) piattaforma ideologica. Sono sempre meno interessato a tutti questi elementi ideologici del puzzle”.

(da agenzie)

