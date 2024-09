DIETRO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO C’E’ L’EX SENATORE LEGHISTA, UMBERTO FUSCO…TRA I MODERATORI C’E’ CLAUDIO BRACHINO, EX GIORNALISTA E DIRETTORE DELLE RETI MEDIASET



Da “Noi con Salvini” a “Noi con Vannacci”. Il generale emula il segretario della Lega e convoca per i prossimi 18 e 19 settembre una due giorni di incontri che avranno luogo a Viterbo. Nell’estate delle feste dell’Unità e dei vari raduni di partito, sarà un po’ la festa di quel variegato “Mondo al contrario” (dal fortunato libro autopubblicato non più tardi di un anno fa).

Soprattutto, servirà a dare luce proprio all’associazione “Noi con Vannacci” che secondo alcuni potrebbe in futuro, chissà, assumere le fattezze di un partito politico. L’organizzatore è l’ex senatore leghista Umberto Fusco, che al Foglio l’ha presentata come la “Pontida di Vannacci”.

Tra gli ospiti di rilievo previsti: Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo; Emanuele Boretto, Presidente Nazionale di Federalberghi e Fabio Filomeni, Presidente dell’Associazione “Il Mondo al Contrario”. Tra i moderatori spiccano Claudio Brachino ex giornalista e direttore delle reti Mediaset e delle giornaliste Claudia Conte e Vittoriana Abbate.

(da IlFoglio)

