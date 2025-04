“MEGLIO NON PARLARE CON LUI, QUELLO CHE STA FACENDO È INAMMISSIBILE. ABBIAMO RESO LA DEMOCRAZIA UNA CARICATURA DI SE STESSA. A ZELENSKY DICO DI NON ACCETTARE NESSUN COMPROMESSO SENZA VALORE”… “L’EUROPA PUÒ DISSOLVERSI? SÌ, SE PERMETTIAMO A PUTIN E TRUMP DI GUIDARE IL GIOCO ILLUDENDOCI DI AVERE UN DIALOGO”

Il sogno dell’Europa unita e le responsabilità della politica nel declino della democrazia rappresentativa, la risposta all’espansionismo putiniano e al disimpegno trumpiano, il senso della Storia e della lotta per una giusta causa: il Nobel per la pace e primo presidente della Polonia libera Lech Walesa riflette sulle sfide del presente, dal destino dell’Ucraina all’avanzata di autoritarismi ed estremismi, che richiedono uno slancio nuovo in un’ottica insieme europea e globale. In quello spirito

pragmatico che diede forza e concretezza alla pacifica rivoluzione del sindacato Solidarnosc, ponendo da Danzica le basi per la fine della guerra fredda.

Presidente Lech Walesa, cosa resta oggi di quella fame e fede nella democrazia?

«All’epoca di Solidarnosc il sistema limitava tutte le libertà e la domanda era: come liberarci da questa prigionia? Abbiamo distrutto il vecchio sistema ma l’abbiamo fatto perché volevamo costruire il nuovo. Oggi l’epoca dei blocchi contrapposti è disintegrata ma il nuovo, la globalizzazione e l’unione degli Stati, non è ancora nato».

Quali i pericoli maggiori?

«Dobbiamo uscire dalla logica dei blocchi, della gestione territoriale, concentrarci su tecnologia e globalizzazione. La cosa peggiore è che pensiamo in modo vecchio».

L’Europa può dissolversi?

«Sì, se permettiamo a Putin e Trump di guidare il gioco illudendoci di avere un dialogo quando non ci ascoltano».

Cosa vuole Putin?

«Putin non ha via d’uscita perché ha fatto così tanto male, causato la morte di così tante persone che non può più tornare indietro, può essere fermato solo con la forza e la solidarietà tra europei, non si può dargliela vinta».

Con Trump come si parla?

«Meglio non parlare con lui, ma osservare cosa fa ed eventualmente rispondere».

L’Occidente ha perso potere di attrazione, perché?

«Le ragioni fondamentali sono due: l’eccessivo benessere e la mancanza di idee su come dovrebbe essere il nostro futuro comune. Il nostro modo di affrontare le questioni dovrebbe avere un carattere sia continentale sia globale, perché né gli Usa né la Cina né altri risolveranno i problemi che affliggono il mondo. La nostra generazione ha avuto il privilegio o il destino, se preferisce, di poter capire cosa è giusto e cosa non lo è e noi invece di agire chiudiamo gli occhi di fronte alle grandi sfide. Opporsi vuol dire fare quel che sappiamo e rafforzare il nostro essere».

Da Est a Ovest le destre estreme non temono più di risvegliare nostalgie per i nazionalismi del passato.

«Queste forze populiste e demagogiche dominano perché non c’è un’opposizione efficace. Oggi le persone non credono più nella democrazia e quindi non la difendono. Dobbiamo salvarla. Ai partiti propongo semplici punti: limiti ai mandati, chi viene eletto può essere destituito, trasparenza sui finanziamenti nel senso più ampio possibile contro la disonestà così diffusa tra i politici.

Così si salva la democrazia facendo sì che le persone tornino ad appassionarsi. Oggi chiamiamo democrazia le libere elezioni ma non è solo questo. Bisogna ridefinire cosa vuol dire sinistra e cosa destra, in base a quali principi gli europei si uniranno di nuovo, su quali basi vogliamo costruire la globalizzazione, quale sistema economico possa rispondere ai nostri tempi moderni».

Dopo lo scontro con Zelensky ha paragonato l’approccio intimidatorio di Trump alle tecniche della polizia politica comunista.

«Quello che sta facendo è contrario a qualsiasi nostro ideale, è inammissibile. Abbiamo reso la democrazia una caricatura di se stessa. I politici ragionano in termini di mandato e di distretti elettorali, oggi non abbiamo politici con una visione, bensì molti politici in televisione».

L’Italia cerca un difficile equilibrio tra atlantismo ed europeismo: quale consiglio darebbe a Giorgia Meloni?

«L’Europa ha abolito le frontiere, superato guerre e rivoluzioni, è andata molto avanti e dovrebbe essere da esempio per altri continenti. L’America sta regredendo. È una risposta, questa».

(da Corriere della Sera)