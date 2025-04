CON GLI STATI UNITI INAFFIDABILI AGLI OCCHI DEI LORO ALLEATI, PER IL DRAGONE SI APRONO PRATERIE… MARTIN WOLF: “ PERSINO L’EUROPA CERCHERÀ RELAZIONI PIÙ AMICHEVOLI CON PECHINO. L’“AMERICA FIRST” DI TRUMP FINIRÀ PER TRADURSI IN AMERICA DA SOLA” LAVORO



Nelle ultime due settimane ho visitato Pechino e Hong Kong. Questa visita mi ha reso

evidente che, nel mondo di oggi, gli Stati Uniti sono una potenza rivoluzionaria — o, più precisamente, reazionaria — mentre la Cina, che si definisce comunista, è una potenza di conservazione dello status quo.

Da questo punto di vista, l’Unione Europea ha molto in comune con la Cina. I governanti cinesi sono soddisfatti del modo in cui stanno andando il mondo e la Cina stessa. L’UE, invece, non è così compiaciuta.

Consapevoli delle sfide economiche e di sicurezza che affrontano, le élite europee sanno che è necessario un cambiamento profondo. Ma anch’esse preferiscono di gran lunga il mondo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando di distruggere rispetto al caos che sta cercando di creare. Ecco cosa ho imparato.

1) I miei interlocutori cinesi hanno paragonato i disordini odierni negli Stati Uniti alla loro stessa rivoluzione culturale, iniziata quasi sessant’anni fa. Mao Zedong sfruttò il suo prestigio di leader insurrezionale per fare guerra alle élite burocratiche e culturali della Cina.

Allo stesso modo, Trump sta utilizzando il suo potere in quanto leader eletto di un movimento insurrezionale per rovesciare le élite burocratiche e culturali degli Stati Uniti.

L’avversione profonda per la rivoluzione culturale è ampiamente condivisa, almeno tra i membri più anziani dell’élite cinese di oggi. E anche la rivoluzione di Trump non è affatto di loro gradimento.

2) Molti di coloro che riuscirono a fuggire dalla Cina degli anni Ottanta e Novanta per studiare nelle università d’élite dell’Occidente ammiravano i valori che vi scoprirono e speravano di vederli radicati anche nel proprio paese.

Lo Stato di diritto, la libertà personale e la scienza moderna apparivano loro ideali ammirevoli. Per queste persone, ciò che sta accadendo oggi in America è fonte di dolore. Questi rimpianti per il tradimento, da parte degli Stati Uniti, dei propri stessi principi non sono esclusivi della Cina.

3) I miei interlocutori riconoscono che ciò che sta accadendo agli Stati Uniti comporta vantaggi evidenti per la Cina. Ormai è chiaro a quasi tutti che la firma di Trump non ha alcun valore. Un uomo che cerca di demolire l’economia canadese non sarà un alleato affidabile per nessun altro.

Di conseguenza, le alleanze di cui gli Stati Uniti avranno bisogno per bilanciare l’influenza della Cina nella sua regione — o altrove — saranno probabilmente molto fragili. Questo vale anche per Giappone e Corea del Sud, per non parlare degli altri vicini.

In un simile contesto, la Cina, che è la principale potenza commerciale dell’Asia-Pacifico e una potenza militare in rapida ascesa, è destinata a dominare non solo la

regione, ma anche ben oltre. Persino l’Europa, preoccupata dalla Russia e apertamente abbandonata dagli Stati Uniti, cercherà relazioni più amichevoli con Pechino. L’“America First” di Trump finirà inevitabilmente per tradursi in America da sola.

4) Il successo di DeepSeek ha dato alla Cina una forte iniezione di fiducia. C’è la convinzione che gli Stati Uniti non siano più in grado di bloccare l’ascesa cinese. Un mio buon amico mi ha spiegato che Xi Jinping ha tre obiettivi fondamentali: la stabilità del regime, il progresso tecnologico e la crescita economica.

Oggi, la leadership cinese è ancora più fiduciosa nel secondo punto rispetto a qualche anno fa.

Molti osservatori ritengono che le sfide demografiche finiranno per distruggere l’economia cinese. Ma il problema attuale non è la carenza di lavoratori, bensì la carenza di buoni posti di lavoro. È un problema di domanda, non di offerta potenziale. E lo resterà ancora a lungo, a causa della sovrabbondanza di manodopera proveniente dalle aree rurali.

5) Questo problema di domanda è effettivamente di vasta portata, come ho sostenuto in passato, ma non è irrisolvibile. Nelle mie discussioni in Cina, l’attenzione si è concentrata su questioni relativamente a breve termine, come la debolezza del settore immobiliare, l’impatto del calo dei prezzi delle case sui bilanci familiari, le conseguenze di questi cambiamenti per le finanze delle autorità locali e il calo dei prezzi al dettaglio.

Tutti questi elementi ricordano l’economia giapponese nel periodo successivo allo scoppio della bolla immobiliare. Eppure, si tratta in realtà di problemi strutturali, non ciclici. La realtà di fondo è che la capacità di investire in modo produttivo l’enorme risparmio cinese (ancora oltre il 40% del PIL) è oggi crollata.

Una prova di ciò è il forte aumento dell’indice ICOR (Incremental Capital Output Ratio), cioè il rapporto tra il tasso di investimento e il tasso di crescita economica.

All’inizio di questo secolo, il problema della domanda interna fu in parte compensato da un enorme surplus delle partite correnti. Quando questo non fu più possibile, dopo la crisi finanziaria, il vuoto — ancora più ampio — venne colmato con un’ondata massiccia di investimenti nell’edilizia residenziale e nelle infrastrutture.

Ma ora il settore immobiliare è già in calo. E investire ulteriormente nella manifattura non farebbe che aumentare la capacità produttiva in eccesso, generando inevitabilmente nuove ondate di esportazioni cinesi e quindi protezionismo da parte dei paesi destinatari.

In questo contesto, anche gli europei finiranno per seguire l’esempio di Trump, proprio a causa della deviazione delle esportazioni cinesi verso i loro mercati come

effetto delle barriere imposte dagli Stati Uniti.

Oggi, i responsabili della politica economica cinese parlano di “investimenti nei consumi”. È un concetto interessante. Ma i requisiti principali sono chiari: ridurre il tasso di risparmio, spostare reddito verso le famiglie, sviluppare una rete di sicurezza sociale e aumentare la spesa pubblica per i consumi.

In sintesi, i cinesi sono convinti di poter resistere all’attacco di Trump. Anzi, molti ritengono che potrebbe perfino avvantaggiarli, minando la credibilità degli Stati Uniti e la percezione della loro competenza strategica. Questo non significa che la Cina sia destinata a trionfare, ma — come accade di solito per le grandi potenze — le sue sfide principali si trovano all’interno, non all’esterno.

Martin Wolf

per il “Financial Times”

