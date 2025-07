ALLA POLIZIA È STATO CHIESTO DI FARE 3MILA ARRESTI AL GIORNO PER ARRIVARE A UN MILIONE DI ESPULSIONI NEL 2025: IL RISULTATO È CHE QUESTA PESCA A STRASCICO NON STA COLPENDO I CRIMINALI INCALLITI, MA STA FERMANDO I LAVORATORI CHE SONO LA SPINA DORSALE DEL PAESE… SE INIZIA A SCARSEGGIARE LA GENTE CHE RACCOGLIE NEI CAMPI E CHE FA LA PULIZIA NEGLI ALBERGHI IL PAESE È SPACCIATO



«Tremila arresti al giorno». Tocca a Stephen Miller, vicecapo dello staff e mente trumpiana in materia di immigrazione, concettualizzare le istanze della base.

Ha chiesto alla polizia anti-immigrati, l’Ice, almeno tremila arresti al giorno perché l’obiettivo è quello di arrivare a 1 milione di espulsioni nel 2025.

Raddoppierebbe il picco di espulsioni registrato durante l’amministrazione Obama (il tasso di arresti giornalieri da parte

dell’Ice è aumentato significativamente, con la Florida che li ha triplicati rispetto al 2024).

Ma le direttive di Miller hanno privilegiato «la quantità più della qualità»: non ci sono migliaia di criminali incalliti da arrestare ogni giorno. La soluzione? La pesca a strascico di immigrati: donne anziane, bambini, lavoratori dei baracchini improvvisati che vendono bibite fredde o cibo messicano, manovali.

Per gettare le reti dove si sa che si concentrano i lavoratori senza documenti niente meglio della catena Home Depot, giganteschi negozi di ferramenta e fai da te da sempre punto di ritrovo di uomini in cerca di lavori manuali: traslochi, riparazioni, e altro. È un segreto di Pulcinella che chi ha bisogno di aiuto passa nel parcheggio di uno dei duemila Home Depot sparsi per il Paese e trova sicuramente qualcuno da ingaggiare

Le retate hanno toccato quei parcheggi, i centri di invio di denaro all’estero, i mattatoi (uno dei lavori più pericolosi d’America), le chiese (cattoliche e non) che ospitano persone bisognose di alloggio temporaneo. Ha fatto impressione la lettera del vescovo di San Bernardino, Alberto Rojas, che qualche giorno fa ha emesso una dispensa ufficiale a seguire le

funzioni per tutti i membri della sua diocesi «che, a causa di un reale timore di azioni di controllo dell’immigrazione, non sono in grado di partecipare alla Messa domenicale o alle Messe nei giorni di precetto: sono pertanto dispensati da tale obbligo fino a nuovo avviso».

La percentuale di adulti statunitensi che affermano che l’immigrazione è una «cosa positiva» per il Paese è aumentata notevolmente, anche tra i repubblicani, rispetto all’anno scorso: dal 64 al 79%.

Solo 2 adulti su 10 affermano che l’immigrazione è una cosa negativa (in calo rispetto al 32% dell’anno scorso).

La destra più raziocinante s’è resa conto che la vecchia frase di Obama («Se vieni per lavorare e rispettare le regole, noi siamo qui; se vieni per delinquere, resta dove sei») si fondava sulla necessità di manodopera di alcuni settori essenziali come agricoltura e turismo.

Per questo si è ipotizzata una eventuale mini-amnistia che però non verrà mai chiamata così: sotto pressione, l’amministrazione Trump sta lanciando un programma per semplificare il rilascio dei visti per i lavoratori migranti temporanei, per garantire che la

frutta venga raccolta, la carne confezionata e gli alberghi vengano puliti.

(da Corriere della Sera)

