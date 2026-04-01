LA PROCURA GENERALE DI MILANO STA EFFETTUANDO NUOVE VERIFICHE SU EVENTUALI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO, IN PARTICOLARE ALL’ESTERO

A Montevideo si moltiplicano le indiscrezioni circa la passata cattiva gestione dell’Inau, l’ente che regola le adozioni in Uruguay. Una fonte vicina all’organizzazione ha dichiarato a La Diaria, un media locale che l’adozione del bambino “è sempre stata considerata altamente irregolare”.

All’epoca, Daniel Guadalupe era il direttore dell’Inau di Maldonado. Si parla anche di un legame tra la coppia Minetti-Cipriani e l’Inau un’organizzazione alla quale sembra abbiano fatto delle donazioni. Inoltre le stesse fonti riferiscono che, nel corso degli anni, alcuni bambini dell’Inau abbiano visitato il loro ranch a Maldonado, dove andavano a fare passeggiate la domenica.

La procura generale di Milano sta effettuando nuove verifiche su eventuali procedimenti penali in corso, in particolare all’estero, a carico di Nicole Minetti, l’ex igienista dentale che ha chiesto e ottenuto la grazia.

Da quanto si è appreso, dai primi accertamenti effettuati nei mesi scorsi dalla pg Francesca Nanni e dal sostituto pg Gaetano Brusa, che poi diedero parere positivo ma non vincolante all’atto di clemenza, Minetti non risultava indagata. Ora si sta di nuovo scavando, soprattutto in Spagna e nel Paese sudamericano.

La procura Generale di Milano sta acquisendo in Uruguay, per verificarne la veridicità, la sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, nell’ambito della vicenda della richiesta della grazia, poi ottenuta, da parte dell’ex igienista.

L’accertamento è uno di quelli richiesta dal ministero nel supplemento di indagine che si è reso necessario in seguito all’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano. Quando venne presentata la richiesta di clemenza, nell’agosto scorso, l’atto dei giudici del Paese sudamericano poi recepito da quelli italiani era stato prodotto dai legali di Minetti.

La richiesta di grazia, con la documentazione allegata, era stata presentata da Minetti lo scorso agosto. Per qualche mese poi era stata trattenuta negli uffici del ministero fino alla trasmissione, lo scorso dicembre, alla Procura generale per alcuni accertamenti ‘standard’, indicati da via Arenula, e per un parere non vincolante.

Dopo di che il fascicolo ha fatto il percorso inverso per la valutazione, sempre non vincolante, del Guardasigilli, Carlo Nordio. Il presidente Sergio Mattarella nella sua decisione, nel bilanciamento dei pro e dei contro, ha ritenuto prevalenti i profili “umanitari”.

Ora, dopo le inchieste del Fatto, è scattato un supplemento di indagini e il ministero ha dato una delega in bianco alla Procura generale. Che ha investito l’Interpol per le verifiche, in particolare in Uruguay e in Spagna, in quanto a Ibiza Minetti avrebbe vissuto e lavorato. Verifiche che avranno tempi rapidi. Il punto nodale è la vicenda dell’adozione preceduta, per quel che si sa, da due fasi di affido del bambino e su cui sono stati sollevati dubbi sulla procedura.

(da agenzie)