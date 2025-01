RONCONE: “È UN MAGHETTO CHE VIVE IN UNA SOCIETÀ PARALLELA, CELATA AL RESTO DEL MONDO REALE, CIOÈ IL NOSTRO. AD ATREJU HA DETTO CHE ‘IL TRATTO DISTINTIVO DEL FASCISMO ERA UNO SPIRITO DI LIBERTÀ'” … LA MOGLIE GINECOLOGA CAPO DI GABINETTO AL MINISTERO

Sugli appunti dell’anno appena trascorso restano solo le entusiasmanti avventure di Edmondo Cirielli, il vero e unico Harry Potter della politica italiana. Un formidabile maghetto travestito da Fratello d’Italia che vive in una società parallela celata al resto del mondo reale, cioè il nostro.

A Cirielli, che come copertura fa il viceministro degli Esteri, vengono infatti concesse cose, e soprattutto accadono cose, di cui noi non ci accorgiamo. Dev’essere per forza così. Non c’è altra spiegazione. Siamo nella magia del Parlamento. E quella di Potter Cirielli, ormai, è un’affascinante saga. Con molte puntate.

La prima che viene raccontata risale al 2009. Quando, da presidente della provincia di Salerno (è nato a Nocera Inferiore 60 anni fa), il 25 aprile fa affiggere dei manifesti in cui spiega che la Liberazione fu merito solo delle truppe anglo-americane, mentre i partigiani non giocarono alcun ruolo. Essendo un ufficiale dell’Arma in aspettativa, alcuni si chiedono: ma cosa insegnano all’Accademia di Modena? Siamo nell’incantesimo destroide del nostro maghetto.

Con pure la chicca della legge che porta il suo nome e che lui disconosce, la famosa “ex Cirielli”, nota anche come “Salva Previti” (indovinate perché). Per restare alle cronache recenti, invece, un altro accadimento straordinario: una mattina, il ministro della Sanità, Orazio Schillaci (in effetti abbiamo un ministro della Sanità), annuncia che Maria Rosaria Campitiello, moglie di Potter Cirielli, diventa «capo del dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie».

Per capirci: se scoppiasse un’altra pandemia, tipo Covid, saremmo nelle sue mani. Solo che lei è un medico specialista in ginecologia e ostetricia. Bravissima, intendiamoci. Però questo fa: la ginecologa.

Sono cose che accadono nel mondo di Potter Cirielli. Che ha chiuso il 2024 esibendosi in un ultimo portentoso sortilegio proprio ad Atreju, sul palco della magica festa FdI a Roma. Presentando il libro di Italo Bocchino, Perché l’Italia è di destra (Solferino), il maghetto ha infatti detto che «il tratto distintivo più profondo del fascismo era uno spirito straordinario di libertà». Per fortuna, però, parlava nel suo mondo parallelo. Se un’affermazione così l’avesse fatta in Italia, si sarebbe dovuto dimettere.

Fabrizio Roncone

(da Corriere della Sera)