I PROBLEMI SONO NATI DALLA SPARTIZIONE DEI MINISTERI



Mercoledì in Austria sono fallite le trattative per la formazione di un nuovo governo in cui erano coinvolti il Partito della Libertà (FPÖ, di estrema destra) e il Partito Popolare (ÖVP, conservatore).

L’annuncio è stato dato dal leader dell’FPÖ, Herbert Kickl, che ha comunicato il fallimento dei negoziati al presidente austriaco Alexander Van der Bellen. I problemi hanno riguardato la spartizione dei ministeri: secondo i giornali locali, gli accordi sono saltati perché Kickl ha preteso che il ministero dell’Interno fosse affidato al suo partito. In cambio di questa garanzia l’ÖVP avrebbe ottenuto altri ministeri importanti, come quelli degli Esteri, dell’Economia, delle Infrastrutture e della Difesa. Kickl aveva chiesto all’ÖVP di dare una conferma entro le 11 di mercoledì, ma i due partiti non sono riusciti a trovare un accordo.

Non è chiaro cosa succederà ora: è possibile che il presidente Van der Bellen faccia un altro giro di consultazioni, cerchi di formare un governo tecnico oppure decida di andare nuovamente a elezioni.

L’Austria è in una situazione di stallo politico dallo scorso settembre, quando dalle elezioni era uscito un parlamento frammentato: l’FPÖ era stato il partito più votato, con circa il 29 per cento delle preferenze (miglior risultato di sempre), ma inizialmente era stato escluso dalle trattative perché nessuno degli altri partiti si era detto disposto a governare con l’estrema destra e con Kickl.

Kickl ha 56 anni, una lunga carriera politica nell’FPÖ e una retorica estremista in cui compaiono termini che richiamano il passato nazista del paese: se le trattative fossero andate a buon fine, sarebbe diventato il primo cancelliere austriaco di estrema destra dal secondo dopoguerra. Van der Bellen gli aveva affidato l’incarico di formare il governo lo scorso 6 gennaio, dopo il fallimento di precedenti trattative tra ÖVP, Socialdemocratici e NEOS (un partito centrista).

(da agenzie)

