SOTTO ESAME I “LUNGHI” TRAGITTI IN AUTO BLU PER EVENTI PRIVATI, COME I CONCERTI DEI COLDPLAY E IL VOLO



Lo scandalo che ha travolto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la consulenza fantasma all’influencer-amante Maria Rosaria Boccia rischia di diventare anche un caso giudiziario.

La vicenda è all’attenzione della Corte dei Conti, attraverso la Procura regionale del Lazio che ha la competenza sui controlli sulle spese dei dicasteri.

Il pool del procuratore Paolo Rebecchi sta valutando l’apertura di una istruttoria che potrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana. Al vaglio il possibile danno erariale per le trasferte di Sangiuliano con Boccia. L’imprenditrice ha raccontato gli spostamenti sull’auto di Stato del titolare della Cultura, anche per eventi privati come i concerti dei Coldplay e de Il Volo.

Sangiuliano sin qui ha sostenuto che “nessun euro di denaro pubblico” è stato speso per Boccia. Ma alcuni dei festival che l’hanno ospitato insieme all’amante questa estate, come quello di Polignano a Mare, sono finanziati da contributi di enti statali. Boccia ha più volte confermato di non aver mai speso soldi personali e che i biglietti dei voli le sono stati girati sempre dalla segreteria del ministro. SI attendono anche le mosse della Procura di Roma dopo l’esposto presentato dal deputato di Avs, Angelo Bonelli

(da La Repubblica)

This entry was posted on venerdì, Settembre 6th, 2024 at 15:11 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.