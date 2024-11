GIUSTO, PRIMA PASSA QUALCHE ANNO A SAN VITTORE



“Mi piacerebbe fare il sindaco di Milano, se si presentasse l’occasione, ma non a breve. Prima di appendere le scarpe al chiodo e prima di dedicarmi ai nipotini che potrebbero esserci, dedicarmi alla mia città mi riempirebbe orgoglio”: così il vicepremier Matteo Salvini intervenendo all’evento ‘Fili per il futuro delle città’ all’Università Iulm di Milano.

“Ho ancora tre anni da fare il ministro – ha aggiunto -. Secondo me l’amministratore locale è il mestiere più bello e difficile, quindi sì, penso che tutti abbiano l’ambizione di poter fare qualcosa per la propria comunità. Io sono residente e innamorato di Milano, la città più bella del mondo, ma cerco al governo di dare un contributo agli studenti di Messina e a quelli di Trieste. Avendo 51 anni di milanesità nel sangue c’è qualcosa in più per la mia città, poi non so il buon Dio quanto tempo mi darà. Ci sono altri 3 anni per portare avanti progetti”.

(da agenzie)

