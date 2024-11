IL COSTO DI 29.90 EURO. PER ARRIVARE A PALERMO CI VORRANNO QUASI 24 ORE. MA SCHIFANI NON DICEVA DI AVER SCONFITTO IL CARO VOLI?



Caro Natale, quanto ci costi quando si tratta di viaggiare. Soprattutto in Sicilia. Così per aiutare chi vuole ritornare a casa per le Feste nasce il “Sicilia Express”, un treno low cost che collegherà il Nord e il Centro Italia con la regione. L’iniziativa è stata messa in campo dal governo regionale siciliano in collaborazione con le Ferrovie dello Stato “per offrire un mezzo alternativo ed economicamente accessibile in un periodo in cui l’aumento della domanda fa lievitare i prezzi del trasporto”, si legge sul sito della Regione Siciliana.

Il treno sarà disponibile il 21 dicembre per l’andata e il 5 gennaio per il ritorno. Partirà da Torino e toccherà alcune tra le principali città della Penisola prima di arrivare a Messina. Il risparmio è notevole, ma il tragitto ha dei tempi un po’ dilatati: il costo di un biglietto parte da 29,90 euro, per un viaggio della durata di circa 18 ore.

Le fermate e gli orari Il treno partirà il 21 dicembre alle 15:05 da Torino Porta Nuova, con arrivo a Messina l’indomani alle 9:45. Previste fermate a Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina, e Salerno. Superato lo Stretto il convoglio sarà diviso in due sezioni.

La prima partirà alle 10:20 per Palermo, dove arriverà alle 13:35, con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria. La seconda partirà alle 10:10 per Siracusa, dove arriverà alle 13:15 con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini e Augusta. Il viaggio di ritorno del 5 gennaio del 2025 partirà da Messina alle ore 18:50 con arrivo a Torino porta Nuova alle ore 12:50 del giorno successivo.

Il costo Il costo di un biglietto parte da 29,90 euro a tratta. I titoli di viaggio saranno acquistabili, dal 3 dicembre,

(da agenzie)

