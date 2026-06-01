IL RAID È AVVENUTO MENTRE È IN CORSO IL FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE, UNA SORTA DI “DAVOS RUSSA”, A CUI DOMANI PARTECIPERÀ PUTIN – L’IMBARAZZO DEL CREMLINO, CHE GIÀ LO SCORSO 9 MAGGIO AVEVA RIDOTTO AL MINIMO I FESTEGGIAMENTI PER LA PARATA MILITARE



L’ umiliazione più grave per Vladimir Putin ha il colore grigio-scuro delle volute di fumo dalle basi militari e dalle raffinerie che bruciavano alle porte di San Pietroburgo ieri mattina.

Le contraeree russe non sono riuscite ad abbattere i droni ucraini, che hanno percorso oltre mille chilometri per colpire con precisione a meno di 20 chilometri dai padiglioni decorati a festa del Forum Economico Internazionale nella seconda città del Paese.

Visto da Kiev è un tempismo perfetto: poche ore dopo il fragore delle esplosioni si è aperta la tre giorni di incontri con 20.000 ospiti da oltre 130 Paesi. Il discorso di Putin è previsto per domani.

Ci sono le delegazioni cinesi, indiane, africane, particolarmente attesa è quella saudita. Anche Donald Trump, in barba al boicottaggio contro il Cremlino concordato con i partner europei, ha mandato una sua rappresentanza a questa «Davos russa

Non è difficile immaginare l’imbarazzo del Cremlino. Soltanto il 9 maggio si erano dovuti ridurre al minimo i festeggiamenti per la tradizionale parata annuale della «grande vittoria nella Guerra Patriottica» nel timore di attacchi ucraini alla Piazza Rossa. Volodymyr Zelensky ne aveva approfittato per limitare i raid quel giorno, dichiarando che «permetteva» a Putin di fare la sua manifestazione.

Così la tradizionale esaltazione della potenza militare russa, figlia diretta della vittoria contro il nazifascismo nel 1945, si era trasformata in una grave manifestazione di impotenza. E adesso il fallimento diventa ancora più plateale.

Oltre al danno c’è la beffa mirata a evidenziare le debolezze crescenti del presidente russo, che lanciando l’invasione del 24 febbraio 2022 era convinto di poter eliminare Zelensky e asservire l’intera Ucraina nell’arco di poche settimane.

Oltretutto San Pietroburgo è la città natale di Putin: oggi Zelensky gli rende pan per focaccia dopo le decine e decine di attacchi russi contro la sua casa natale a Kryvyi Rih.

Ieri bruciava la zona portuale, anche l’aeroporto internazionale è stato chiuso per diverse ore, scompigliando l’arrivo delle delegazioni straniere. I droni ucraini hanno attaccato in contemporanea il porto militare di Kronstadt, sede storica della flotta del Baltico, causando tra l’altro un incendio a bordo di una corvetta lanciamissili. Bombardata anche una fabbrica di armi nella regione di Tambov, a 600 chilometri dal confine ucraino.

A fronte dell’aggravarsi della spirale di guerra, Germania, Francia e Gran Bretagna cercano di correre ai ripari rilanciando un’iniziativa di pace con Mosca. Lo rivela l’agenzia Bloomberg , spiegando che la mossa è concordata con Kiev.

(da “Corriere della Sera”)

This entry was posted on giovedì, Giugno 4th, 2026 at 20:45 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.