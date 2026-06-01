VANNACCI ARRIVEREBBE COSÌ A SETTE DEPUTATI, MENTRE I SONDAGGI DEL SUO PARTITO SONO IN CONTINUA CRESCITA, VICINO AL 5%



Non si arresta l’emorragia di parlamentari per Matteo Salvini. Nelle prossime ore almeno tre deputati leghisti dovrebbero passare con Roberto Vannacci. Il deputato del Carroccio Domenico Furgiuele ha deciso di lasciare il partito.

Nei prossimi giorni e aderirà ufficialmente al movimento dell’ex generale. Interpellato alla Camera ha commentato cosi: “Non è all’ordine del giorno, scrivete, fate pure quello che volete”

A breve, infatti, una volta formalizzata l’uscita dalla Lega, lascerà il ruolo di relatore al disegno di legge per la riforma dei porti in commissione Trasporti.

Quello di Furgiuele è un altro addio di peso nel partito di via Bellerio. Arriva a pochi giorni dall’uscita di Laura Ravetto e a poche ore da quella di Erik Pretto, che ha annunciato la sua scelta in un’intervista al Giornale di Vicenza.

Anche Davide Bergamini è vicino al salto. Lui, in realtà, è attualmente nel gruppo di Forza Italia, ma ha lasciato il Carroccio tre mesi fa. Interpellato, spiega di essere a un passo dalla svolta: ‘’Se passo con Futuro Nazionale? Sto decidendo, la scelta definitiva sarà nelle prossime ore’’.

La componente di Futuro nazionale a Montecitorio potrà contare su sette deputati. Oltre a Ravetto, infatti, ci sono già gli ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso, insieme al già meloniano Emanuele Pozzolo.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Giugno 4th, 2026 at 20:47 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.