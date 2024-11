L’AUMENTO SARA’ SOLO DI 3 MILIONI PER UN TOTALE DI 25 MILIONI



Ritocchi al finanziamento per i partiti tramite il 2 per mille. Con l’ok a un emendamentoal dl fisco sale di tre milioni di euro solo per quest’anno il tetto stabilito per legge (25,1 milioni) delle risorse che provengono dalla destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef. In sostanza, ai partiti verranno assegnati 3 milioni di euro in più per il 2024, per coprire la somma totale destinata dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno, che ha raggiunto quasi 30 milioni di euro.

Salta quindi l’emendamento riformulato dal governo che ridisegnava l’intera disciplina, alzando il finanziamento a 42,3 milioni, che aveva sollevato i dubbi del Colle. Il testo approvato torna nella versione originale presentata dall’opposizione.

Ieri l’esecutivo Meloni, infatti, con la riformulazione di una modifica al decreto fisco, ha provato a ridisegnare il sistema del 2xmille abolendolo a favore di un meccanismo che dal 2026 avrebbe raddoppiato l’ammontare dei contributi ai partiti, facendoli passare da 25 a oltre 40 milioni: con una distribuzione che sarebbe avvenuta in parte anche a prescindere dalla scelta dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi. Emendamento che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha bloccato.

(da agenzie)

