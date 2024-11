GLI ESTREMISTI DI DESTRA AVEVANO PIANIFICATO DI “PRENDERE IL CONTROLLO DELLA SASSONIA E DI ALTRE REGIONI DELLA GERMANIA ORIENTALE”…GLI ARRESTATI AVEVANO CONDOTTO UN ADDESTRAMENTO PARAMILITARE CON UN FOCUS SU “GUERRIGLIA URBANA”



Volevano “conquistare con la forza” parti della Germania orientale dopo il “crollo” del Paese: otto giovani sospettati di appartenere a un gruppo paramilitare neonazista sono stati arrestati dalla polizia tedesca in un’operazione che si è estesa a Polonia e Austria.

Centinaia di poliziotti hanno fatto irruzione prima dell’alba in 20 località collegate al gruppo militante “Separatisti sassoni” nell’ex Germania est e nella vicina Polonia, con sedi perquisite anche in Austria.

I procuratori federali hanno detto che l’operazione aveva come obiettivo “un gruppo militante di 15-20 individui la cui ideologia è caratterizzata da idee razziste, antisemite e parzialmente apocalittiche”.

I procuratori hanno detto che i membri del gruppo, per lo più giovani uomini, rifiutavano fermamente l’ordine liberaldemocratico della Germania e credevano che il governo fosse vicino al “crollo” in un imprecisato “Giorno X”. In previsione di quel giorno, i militanti avevano pianificato di prendere il controllo di parti del loro stato della Sassonia e potenzialmente di altre regioni della Germania orientale.

Il loro piano era “di stabilire strutture governative e sociali ispirate al nazionalsocialismo” che avrebbero cercato di colpire “gruppi indesiderati di persone… tramite la pulizia etnica”.

Avevano condotto un addestramento paramilitare in equipaggiamento da combattimento, con un focus su “guerriglia urbana e uso di armi da fuoco” così come pattugliamento. I sospettati, tutti cittadini tedeschi, sono stati arrestati nelle città di Lipsia e Dresda e nei dintorni e nelle aree vicine, con un 23enne detenuto in Polonia.

Le incursioni hanno anche preso di mira i locali di individui non considerati sospettati in Austria, inclusa la capitale Vienna. I procuratori hanno affermato che il gruppo è stato fondato circa quattro anni fa e da allora ha fatto “preparativi continui per un violento cambio di governo”. Il gruppo si era procurato tute mimetiche, caschi da combattimento, maschere antigas e giubbotti antiproiettile.

(da agenzie)

