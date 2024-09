NON SOLO HA APERTO IN GRAN SEGRETO UN’AZIENDA AGRICOLA NELLA BIELORUSSIA, MA HA ANCHE IMPIEGATO UNA TRENTINA DI PRIGIONIERI POLITICI COME MANODOPERA A BASSO COSTO NELLA SUA PIANTAGIONE DI CIPOLLE



Non soltanto ha aperto in gran segreto un’azienda agricola nella Bielorussia piegata con il pugno di ferro dal dittatore Lukashenko. Jörg Dornau, esponente del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD) e parlamentare della Sassonia, ha anche impiegato una trentina di prigionieri politici come manodopera a basso costo nella sua piantagione di cipolle.

«Sono stato arrestato nel febbraio 2024 per aver messo mi piace a un post sui social media, poi ho iniziato a smistare cipolle per 5 euro al giorno» ha raccontato uno di loro

Dornau, imprenditore agricolo di 53 anni, aveva registrato la sua azienda nel 2020 in piena repressione delle proteste pro democrazia.

Aveva tenuto rapporti costanti con le autorità, che a più riprese avevano concesso nuovi appezzamenti di terra.

Fino all’accordo per assumere bielorussi condannati per reati politici nella sua «OOO Zybulka-Bel».

(da agenzie)

