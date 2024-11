FDI PERDE MEZZO PUNTO, IL PD GUADAGNA LO 0,4%



A distanza di dieci giorni dalla vittoria in Emilia-Romagna e Umbria del centrosinistra, cominciano a vedersi anche nei sondaggi gli effetti della tornata amministrativa.

In particolare, il Pd nella Supermedia di questa settimana cresce (+0,4%), mentre FdI perde mezzo punto, pur restando comunque nettamente primo partito. Si conferma l’estrema stabilità di M5s, anche questa settimana all’11,4%.

Distacco che però si riduce considerando che il Partito democratico sale al 23,2%. Un salto in avanti dello 0,4%, che di fatto permette di guadagnare terreno per quasi un punto (lo 0,9%) in due settimane. La distanza tra i dem di Elly Schlein e Fratelli d’Italia resta elevata, ma è al di sotto dei sei punti percentuali.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia.

FdI 29,0 (-0,5)

Pd 23,2 (+0,4%)

M5S 11,4 (=)

Forza Italia 9,2 (+0,1)

Lega 8,8 (=)

Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)

Azione 2,7 (+0,2)

(da agenzie)

