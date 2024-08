IL FONDATORE DEL GIORNALE “L’INDIPENDENTE” GLI HA CHIESTO DI FARE UNA FOTO (IN REALTA’, ERA UN VIDEO DI CONTESTAZIONE), VESPA PERDE IL CONTROLLO: “VADA AL DIAVOLO”



La scena si svolge su un treno. Bruno Vespa è seduto quando uno dei viaggiatori si avvicina e chiede: “Scusi se la disturbo, possiamo fare una foto?”. Il conduttore di Porta a Porta si mostra molto disponibile: “Ma prego, ci mancherebbe altro”. Tuttavia, invece di una foto, il viaggiatore inizia a registrare un video di contestazione, dichiarando: “Bruno Vespa, uno dei professionisti della disinformazione”. A quel punto, lo storico volto di Rai1 si infiamma e risponde: “Ma vada a fare in cu*o”.

La contestazione è stata opera di Matteo Gracis, fondatore del giornale L’indipendente che su Instagram si definisce “pensatore libero”. “Bruno Vespa, uno dei più grandi professionisti della disinformazione, del giornalismo che è megafono della voce dei padroni”, esordisce Gracis, dopo essersi accovacciato accanto al conduttore. Vespa, dopo averlo mandato a quel paese, lo allontana subito, replicando: “Giusto. Ora può accomodarsi? Se ne va democraticamente o se ne va da solo? Vada al diavolo”

È uno dei responsabili dell’informazione spazzatura che abbiamo in Italia. La mia contestazione è stata educata, civile, pacifica, senza insulti e, anzi, mi sono anche scusato per l’incursione.L’ho contestato perché è giusto esternare a questi soggetti, abituati ad autografi e selfie, il proprio dissenso. I danni causati da pennivendoli simili sono incalcolabili. Hanno rincoglionito e lobotomizzato generazioni di italiani.

(da Fanpage)

This entry was posted on lunedì, Agosto 26th, 2024 at 20:25 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.