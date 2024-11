MENTRE VA IN ONDA L’ENNESIMA SCENEGGIATA USO BEONI, NE SONO ARRIVATI OLTRE 800 A LAMPEDUSA



Il Protocollo firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con l’Albania prosegue. E la nave Libra raggiungerà il porto di Shengjin domani, 7 novembre, dove sbarcherà 8 persone migranti intercettate due giorni fa a sud di Lampedusa.

I richiedenti asilo verranno poi trasferiti al centro di Gjader. Sempre che non emergano vulnerabilità o ci siano minorenni, come è successo nel primo viaggio.

Il riferimento è al primo, e per ora unico, tentativo di trasporto dei migranti in Albania. Da 16 persone migranti il totale di coloro che avevano superato l’hotspot di Shengjin era sceso a 12: due si erano dichiarati minorenni e altri due avevano problemi di salute, quindi avevano fatto ritorno in Italia. Tra appelli alla Corte di giustizia Ue e decreti di non trattenimento, il piano della premier potrebbe subire un nuovo stop. E anche questa volta il decreto leg Sbarcati 71 migranti nella notte, in 813 nell’hotspot Lampedusa

Sono 71 i migranti arrivati, durante la notte a Lampedusa, dove ieri con 16 approdi sono giunte 700 persone. Durante la notte i carabinieri hanno rintracciato in contrada Imbriacola – mentre si dirigevano autonomamente verso l’hotspot – 4 tunisini, fra cui una donna.

I migranti hanno riferito che lo skipper, un tunisino, dopo averli sbarcati ha ripreso il largo con lo stesso natante. Le motovedette della guardia di finanza hanno agganciato due barche con a bordo 14 tunisini e 52 gambiani, ivoriani, malesi e senegalesi che hanno riferito di essere salpati rispettivamente da Djerba e Sfax pagando circa 1.200 dinari tunisini a testa. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 813 ospiti. Per la tarda mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 302 persone con il traghetto Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Novembre 6th, 2024 at 12:26 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.