IL PIDDINO RICCI: “BASTA VITTIMISMO: IL PROBLEMA SIETE VOI, NON IL POVERO FITTO”



“Meloni, basta vittimismo: Il problema siete voi, non il povero Fitto”. Lo scrive sui social, Matteo Ricci, europarlamentare Pd, che replica al post su X della Presidente del Consiglio, in merito alla posizione del gruppo S&D sulla nomina a vicepresidente della Commissione Ue di Raffaele Fitto.

“Cara Meloni, – afferma Ricci – basta vittimismo da quattro soldi. Il tuo partito in Europa ha votato contro il programma di governo europeista. Siete contro la transizione ecologica, contro il piano Draghi, contro un’Europa più forte e unita. Il problema siete voi, – conclude l’europarlamentare dem – non il povero Fitto”.

(da agenzie)

