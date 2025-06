ALTRE OPZIONI DA SUGGERIRE ALLA MELONI: VADO A VORATE DOPO LA CHIUSURA DEI SEGGI, VADO A VOTARE E FACCIO CADERE LA MATITA, VADO A VOTARE SOLO SE MI PORTANO LA SCHEDA A CASA INSIEME A UNA PIZZA



La scelta di Giorgia Meloni (“vado a votare ma non ritiro la scheda”) arricchisce la casistica di opzioni fino a qui disponibili, che erano: vado a votare sì; vado a votare no; vado a votare scheda bianca (mozione La Russa); non vado a votare.

Il fantasioso ritocco della presidente del Consiglio, probabilmente suggerito da uno dei costituzionalisti che si sono formati a Colle Oppio, consente di prevedere, di qui all’8-9 giugno, una serie di varianti fino a qui inedite. Vediamo quali sono le principali.

Vado a votare ma solo dopo la chiusura dei seggi. Vado a votare e faccio cadere la matita spiegando che non posso chinarmi a raccoglierla perché soffro di vertigini. Vado a votare ma uso le

schede per confezionare cinque origami che regalo agli scrutatori. Voto volentieri, ma solo se mi consegnano le schede a casa con un rider, magari aggiungendo anche una pizza siciliana, con pochi capperi. Vado a votare ma a patto che mi sia consentito entrare nel seggio con tutta la famiglia, sette persone in tutto, perché siamo abituati a fare le cose sempre insieme.

Faccio credere a mia moglie (marito) che esco per andare a votare ma è solo un pretesto per scappare con una ballerina (ballerino). Non vado a votare per protesta perché la Corte Costituzionale, anni fa, ha ritenuto inammissibile il mio referendum per abrogare il jazz, che ho sempre detestato. Non vado a votare perché non sono capace di ripiegare la scheda e farei brutta figura. Vado a votare ma mi sarebbe comodo solo il mercoledì mattina perché non ho pilates. Non vado a votare perché mi deprime il compensato dei seggi, dovrebbero farli di alluminio o di corten. Adoro andare a votare ma non posso perché ho fatto un voto di astensione, o forse era di astinenza.

(da La Repubblica)

