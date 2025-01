È L’EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL TAGLIO DEL CUNEO DA CONTRIBUTIVO A FISCALE… I SINDACATI: “È ROBIN HOOD AL CONTRARIO”



Beffa per i lavoratori poveri, con reddito tra 8.500 e 9 mila euro lordi all’anno. Quest’anno perderanno 1.200 euro netti, in pratica addio all’ex bonus Renzi-Conte, per effetto della trasformazione del taglio del cuneo da contributivo a fiscale. I meccanismi di garanzia, inseriti dal governo Meloni nella sua terza manovra, non bastano. E chi si ritrova in questa fascia finisce per perdere due mensilità.

La denuncia arriva dalla Cgil. «La maggior parte dei redditi sotto i 35 mila euro perde qualcosa, ma tra 8.500 e 9 mila euro viene a mancare l’intero trattamento integrativo da 1.200 euro», dice Christian Ferrari, segretario confederale. «Un’ingiustizia intollerabile. Chiediamo al governo che si ponga immediatamente rimedio. Stiamo parlando di quasi due mesi di salario in meno per lavoratori e, soprattutto, lavoratrici poveri, che già vivono in una condizione di precarietà che il governo non solo non vede, ma contribuisce ad aggravare».

A conclusioni analoghe arriva pure uno studio del Caf Acli: «È il Robin Hood al contrario», visto che a guadagnare fino a mille euro in più sono solo i redditi sopra 35 mila euro. Quelli che l’anno scorso erano esclusi dal taglio del cuneo.

Dalla tabella, elaborata dal sindacato, si capisce cosa si inceppa in questo meccanismo. Prendiamo un reddito da 8.500 euro lordi. Mentre nel 2024 il taglio dei contributi agiva a monte aumentando di 549 euro l’imponibile fiscale, il nuovo bonus da 548 euro agisce invece a valle perché è esentasse. E dunque nel 2025 questo contribuente ha un imponibile fiscale più basso (scende da 8.268 a 7.719 euro). Di conseguenza la sua imposta lorda vale meno della detrazione (1.775 euro contro 1.880). Tecnicamente è diventato incapiente. E in quanto incapiente, per legge, non gli spetta l’ex bonus Renzi-Conte da 100 euro al mese, diventato un “trattamento integrativo” da 1.200 euro all’anno

La perdita secca

A perderci in modo così clamoroso sono i redditi più poveri, fino a 9 mila euro lordi. La perdita è pari a 1.200 euro netti fino a 8.700 euro di reddito annuo. Poi scende leggermente a 1.188 euro per i redditi da 8.800 euro, 1.165 euro per redditi da 8.900 euro e 1.142 euro per redditi da 9 mila euro.

C’è poi un altro aspetto che la Cgil torna a sottolineare. Il “nuovo” taglio del cuneo non agisce più sul reddito da lavoro dipendente, come fino all’anno scorso. Ma sul “reddito complessivo”. Al momento della dichiarazione dei redditi del prossimo anno saranno possibili conguagli. Quel taglio del cuneo potrebbe dunque essere restituito in tutto o in parte, perché al reddito da lavoro si sommeranno altri redditi: terreni e fabbricati, da pensione, da lavoro autonomo, redditi diversi. I conti si faranno davvero tra un anno e mezzo.

