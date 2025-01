“PRESENTAVA UN PROFILO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE”. DUNQUE UN SOGGETTO PERICOLOSO NON SI TIENE IN PRIGIONE NÉ SI PROCESSA, MA SI LIBERA E SI RIMPATRIA CON UN AEREO DI STATO?

«A seguito della mancata convalida dell’arresto da parte della Corte d’appello di Roma, considerato che» il generale Almasri «era “a piede libero’” in Italia e presentava un profilo di pericolosità sociale, come emerge dal mandato di arresto emesso in data 18 gennaio dalla Corte penale internazionale, ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo unico in materia di immigrazione».

Lo ha detto in question time al Senato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ad una interrogazione del Pd. «Il provvedimento – ha aggiunto il ministro – è stato notificato all’interessato al momento della scarcerazione e, nella serata del 21 gennaio, ha lasciato il territorio nazionale. Evidenzio che l’espulsione che la legge attribuisce al ministro dell’Interno e’ stata individuata quale misura in quel momento più appropriata, anche per la durata del divieto di reingresso, a salvaguardare la sicurezza dello Stato e la tutela dell’ordine pubblico che il Governo pone sempre al centro della sua azione».

«Giorgia Meloni deve venire a rispondere in Aula perché non è possibile che in questa pessima vicenda non ci fosse un coinvolgimento diretto di Palazzo Chigi», ha ribadito la segretaria Dem Elly Schlein sul caso Almasri conversando con i cronisti alla Camera. «La smetta di nascondersi dietro ai suoi ministri – ha aggiunto – e si prenda la responsabilità di venire a chiarire ciò che è accaduto e perché lei che aveva dichiarato guerra contro i trafficanti di esseri umani ha lasciato che ne fosse liberato uno in Italia e fosse rimandato direttamente in Libia su aereo italiano».

«Da Tajani parole sconsiderate contro la corte penale internazionale. Che un ministro degli esteri possa affermare che la Corte dell’Aja non è la bocca della verità evidenzia chi abbiamo al governo: dei bulli che non rispettano il diritto internazionale. Piantedosi, durante il question time in Senato, è stato surreale e imbarazzante: se Almasri era così pericoloso, perché è stato rimpatriato addirittura su aereo di Stato?N Piantedosi non prenda in giro gli italiani e le istituzioni», ha affermato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs.

(da agenzie)