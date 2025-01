MA “LA STAMPA” PUBBLICA L’AUDIO INTEGRALE DEL COLLOQUIO CON I QUOTIDIANI. E C’È TUTTO, COMPRESO IL “CHISSENEFREGA” RELATIVO ALLE CRITICHE DEL PARTITO, E LA SBERLA ALLA DUCETTA (“L’IMPATTO SUL MIO LAVORO LO VALUTO IO”)



La nota de La Stampa”

“La ministra Daniela Santanché ha detto che «i giornali posso scrivere quello che vogliono ma non scrivere quello che non ho detto». Ha poi parlato di «ricostruzioni fantasiose di mie dichiarazioni che non hanno niente a che fare come me» e di «pregiudizio di certa stampa che non si ferma davanti a niente».

Infine ha rivelato di essere «fortunatamente in possesso di una registrazione che dimostra quale sia la verità», del colloquio avvenuto lunedì 27 gennaio 2025 sulla banchina dello Yacht Club di Gedda, in Arabia Saudita.

Ecco, certi di rispecchiare questa volontà di Santanché, qui pubblichiamo l’audio per dimostrare l’assoluta fedeltà della nostra intervista, senza pregiudizi, senza fantasia. Solo domande e risposte. Parola alla ministra”

(da La Stampa)

