UN VIAGGIO PERICOLOSO CON LA FIDANZATA OLGA KHARLAN, CAMPIONESSA UCRAINA DI SCIABOLA… OLGA UN ANNO FA RIFIUTO’ LA STRINGERE LA MANO A UNA COLLEGA RUSSA DOPO UN INCONTRO: NON SI STRINGONO LE MANI DEI COMPLICI DEL REGIME CRIMINALE



La seconda medaglia italiana, un bronzo, e un abbraccio al presidente Sergio Mattarella presente al Grand Palais: “Non potevo esimermi, l’ho e ci sono rimasto secco”. Quando arrivano le Olimpiadi, si accende Gigi Samele.

Dodici anni fa, ragazzo, aiutò la squadra a vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra. Nove anni dopo, persa l’Olimpiade di Rio, ha conquistato un argento inaspettato a Tokyo, perdendo in finale solo contro l’ungherese Aron Szilagyi, al terzo oro olimpico consecutivo.

Ma dopo tre stagioni molto dure, a 37 anni ecco di nuovo il foggiano stabilito a Bologna tornare sul podio: bronzo nella sciabola nella prima giornata nella cornice maestosa del Grand Palais. “Incredibile aver preso due medaglie in due Olimpiadi consecutive – ha detto Samele. Bisogna crederci, come ho fatto io sin da bambino. Ho avuto momenti di sconforto, ma voleva troppo questa medaglia”.

Olga Kharlan, la fidanzata di Samele

Un bronzo che pesa moltissimo a livello simbolico: Samele è il fidanzato di Olga Kharlan, simbolo dello sport ucraino, campionessa anche lei di sciabola travolta dall’invasione russa nel 2022.

L’azzurro fu protagonista di un viaggio pericoloso con lei per portare in salvo la famiglia, i cui componenti rimasti in Ucraina sono spesso costretti a nascondersi per ore nel rifugio sotterraneo a Mykolaiv.

Lo scorso anno , ai mondiali di Milano, Olga Kharlan dopo la vittoria contro la russa Smirnova si rifiutò di stringerle la mano, in quanto rappresentante del Paese che ha invaso la sua terra. Per questo venne squalificata dal torneo.

(da agenzie)

