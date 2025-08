LE DEFINIZIONI CHE DOVREBBERO ESSERE IRONICHE SU CAMPO LARGO, PNRR E OPPOSIZIONE

C’è il dl Sicurezza al 42 orizzontale, il “provvedimento del Governo Meloni con cui lo Stato torna forte contro ladri, truffatori e prepotenti”. Il Piano Mattei all’11 verticale, il Pnrr al 26 orizzontale, “l’Italia di Meloni ne sta sbloccando le rate”.

E poi le stoccate agli avversari: il ‘campo largo’, 58 orizzontale, è lo “sgangherato tentativo dell’opposizione per allearsi contro la destra”; Giuseppe Conte, al lusinghiero 1 orizzontale (ma del secondo dei tre ‘puzzle’ del gioco), è colui che “dal riarmo all’immigrazione, ha detto tutto e il contrario di tutto”.

È il ‘cruciverbone’ estivo di Fratelli d’Italia, ‘L’enigmistica tricolore’ edizione 2025 presentata stamattina a OSTIA in occasione della prima tappa della campagna agostana militante del partito: il responsabile organizzativo Giovanni Donzelli fa da presentatore alla Mike Bongiorno di fronte a una versione ‘maxi’ del criciverba, con la deputata Augusta Montaruli valletta d’eccezione.

A rispondere, interrogati da Donzelli, sono militanti e cittadini incuriositi dai banchetti montati fronte spiaggia, a cui viene distribuito il gioco. “Ovviamente come sempre mettiamo un po’ di ironia- spiega il ‘presentatore’ Donzelli- Ci sono risposte serie, ma c’è anche un po’ di ironia: ci piace scherzare su tutto e tutti, anche su noi stessi e anche un pochino sui nostri competitor e avversari dell’opposizione, che notoriamente hanno un alto senso dell’ironia e dell’autoironia e quindi nelle prossime ore si offenderanno e inizieranno a insultare perché, come sempre, il loro senso dell’ironia è nobile e alto”.

Chissà se se la prenderanno Michele Emiliano, 75 orizzontale, “il Ras del Pd in Puglia”, o Ilaria Salis, 23 orizzontale, che “sta dalla parte di chi occupa le case”. Si inizia a giocare: “Se qualcuno dei cittadini nei presenti vuole aiutarci a rispondere alle domande, vediamo chi ci può aiutare”.

Le prime due definizioni sono semplici, e su decreto Sicurezza e campo largo una signora mette a segno una doppietta: “Ma è bravissima!”, le congratulazioni di Donzelli. Poi, però, la signora cade sul 52 orizzontale: “Lo sono le polemiche costruttive dell’opposizione”, chiede il deputato.

“Serie?”, il tentativo di risposta. “Ma come, sono serie quelle dell’opposizione? Siamo stati generosi…”, replica Donzelli. Luca Sbardella, collega deputato alla Camera, è più preparato: “Poche”. E quindi “bravo Sbardella”, ma dopo un altro paio di quiz ci si ferma, “per non dare tutte le risposte e lasciare un po’ del divertimento agli italiani sotto l’ombrellone”.

(da Dagoreport)