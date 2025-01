TUTTO DIMENTICATO: ORA CHE LA DUCETTA DEI DUE MONDI È AL GOVERNO, ECCO CHE L’ARABIA SAUDITA DIVENTA UN “PARTNER FONDAMENTALE” PER L’ECONOMIA E GLI SVILUPPI GEOSTRATEGICI DELL’AREA…OGGI E DOMANI LA PREMIER SARÀ A GEDDA



Meloni è stata per anni una feroce critica del principe Mohammed Bin Salman, perennemente con il dito puntato contro i governi di centrosinistra che avevano interlocuzioni o intrattenevano affari con la dinastia wahhabita.

È bastato passare al governo per cambiare idea.

Ora, per la leader di destra, l’Arabia Saudita è diventata «un partner fondamentale», per l’economia e per gli sviluppi geostrategici dell’area. Business che passa dalla capacità di spesa della dinamica società saudita, a cui il governo vuole offrire il meglio del Made in Italy e del Turismo.

Quindi due giorni di gita a Jedda per fortificare gli affari con i nemici di ieri.

Come si cambia…

(da agenzie)

