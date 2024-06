IL PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE QUANDO ORMAI IL VELIVOLO ERA PRONTO AL DECOLLO: “UN SUO DIRITTO”



L’aereo era già sulla pista, ormai pronto a partire dall’aeroporto torinese di Caselle direzione Madrid, in Spagna. Ma a causa di un passeggero che, praticamente all’ultimo momento ha deciso di non partire più, nella capitale spagnola quel volo operato da Iberia è arrivato con un’ora di ritardo.

A raccontare quanto accaduto nei dettagli – spiegando perché quel passeggero “responsabile” del ritardo ha deciso di non partire più – è Il Corriere della Sera. Secondo quanto ricostruito, l’aereo era in fase di rullaggio e con i motori accesi quando il passeggero ha chiesto di scendere. Una decisione che avrebbe preso dopo aver ricevuto un messaggio d’amore.

“Resta con me, non partire”, gli avrebbe detto al telefono la fidanzata e così lui, proprio per amore, avrebbe bloccato il decollo. “Fermate tutto, devo scendere, devo scendere”, avrebbe detto l’uomo dopo aver preso la sua decisione. Tutto questo mentre l’equipaggio era già impegnato a spiegare le manovre di sicurezza e il pilota si stava preparando al decollo.

Alla fine l’aereo è partito senza di lui ed è arrivato a Madrid con un’ora di ritardo, ma il passeggero non è stato multato per il disguido perché “era un suo diritto” scendere, secondo quanto ha fatto sapere la società che gestisce lo scalo. “Tutto è avvenuto nella massima tranquillità. Ovviamente – ha spiegato la Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese – questo richiede delle tempistiche. Trattandosi di un suo diritto, il passeggero non è stato multato”.

E sembra anche che, nonostante qualche discussione iniziale con l’equipaggio, gli altri passeggeri non si sarebbero lamentati del “disguido” che li ha fatti arrivare a destinazione con un po’ di ritardo.

(da Fanpage)

