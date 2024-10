MELONI BOCCIATA IN POLITICA ECONOMICA DAL 60% DEGLI ITALIANI CONTRO IL 31%, IN POLITICA MIGRATORIA DAL 57% CONTRO IL 30%, IN POLITICA ESTERA DAL 49% CONTRO IL 38%



Secondo il sondaggio odierno di Youtrend per Sky TG24, rispetto a un mese fa, crolla il consenso per il governo Meloni: i favorevoli scendono del 5% toccando la quota di appena il 36%. I contrari salgono del 3%, raggiungendo quota 55%.

Non solo, Meloni bocciata dal 55% contro il 45% anche sulla deportazione dei migranti in Albania e sulle politiche migratorie dal 57% contro appena il 30% favorevole.

Giudizio negativo anche sulla politica estera dal 49% contro il 38% di favorevoli.

Un massacro il giudizio sulla politica economica del governo: bocciata dal 60% contro il 31% a favore.

Per quanto riguarda i partiti calano leggermente i primi due partiti, Fratelli d’Italia (28,2%, -0,2%) e Pd (23,2%, -0,3%). Alle loro spalle si avvicina il Movimento 5 Stelle (11%), che resta davanti a Forza Italia (9,8%) e Lega

Seguono AVS (7%) e i partiti dell’ex Terzo Polo, entrambi in discesa: Azione (3,2%, -0,5 punti) e Italia Viva (2,5%, -0,6).

(da Sky)

