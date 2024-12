SETTE IN SALVO, SI CERCA NELLA NOTTE DI TROVARE SUPERSTITI



Naufragio davanti alle coste di Lampedusa. Sette migranti sono stati tratti in salvo dai finanzieri arrivati in soccorso con una motovedetta. Fra i superstiti c’è pure un bambino di 8 anni. Venti persone, invece, fra cui 5 donne e 3 bambini, sono ritenuti dispersi.

I sopravvissuti (oltre al bambino due siriani, due sudanesi e due egiziani) hanno raccontato di essere partiti ieri dal porto libico di Zuwara, il loro barchino è colato a picco sotto costa. I sopravvissuti sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola. Le loro condizioni di salute sono buone.

Il bimbo di 8 anni è stato salvato da un parente che, dopo il naufragio, lo ha tenuto stretto impedendo che annegasse. Il piccolo, secondo la prima ricostruzione, durante la traversata avrebbe perso la madre, travolta dalle onde dopo l’affondamento del loro barchino. Insieme avrebbero voluto raggiungere la Germania dove si trovava già il padre che, all’hotspot, ha ricevuto la videochiamata del piccolo.

“Non sono riusciti a toccare terra. Sapere che questi poveretti c’erano quasi, ma non sono riusciti ad arrivare fa ancora più impressione. Spero tanto, lo dico ogni volta, ma oggi in concomitanza con la fine dell’anno è una speranza fortissima, che questa tragedia sia davvero l’ultima”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, apprendendo del naufragio avvenuto sotto la costa della maggiore delle isole Pelagie. Mannino, in questi minuti, sta cercando informazioni sul piccino sopravvissuto e sulle sue condizioni di salute.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Dicembre 31st, 2024 at 21:46 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.