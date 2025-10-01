IL GENERALE PROBABILE CAPOLISTA. IN CANTIERE LA SUA ASSOCIAZIONE GIOVANILE



Il tonfo in Toscana è stato così rumoroso che i nemici interni di Roberto Vannacci ora preferiscono restare in silenzio. Non ce n’è bisogno. «Il risultato parla da solo», gongola Massimiliano Romeo, capogruppo in Senato e segretario della Lega lombarda, l’unico a intervenire per ricordare al generale che «se perdiamo l’identità, i risultati non arrivano».

Vannacci sa di essere finito in un angolo. E capisce di doverne uscirne in fretta. La possibilità che si fa più concreta è quella di un suo nuovo impegno nelle Regionali. C’è la Puglia, a novembre.

Questa volta, però, non da regista della campagna elettorale, ma da candidato capolista nei collegi di Bari, Foggia e Taranto. Dopo aver fallito il primo test da leader in Toscana, il rilancio è su se stesso. Gioco rischioso, ma «chi pensa che io mi fermi, non mi conosce», dice Vannacci pubblicando un video sui suoi canali social.

In queste ore, nell’analisi della sconfitta in Toscana, finisce nel mirino dei leghisti soprattutto la scelta del generale di portare in campagna elettorale temi troppo di destra e continui rimandi alla Decima Mas, in una regione largamente di sinistra. Ma Vannacci non ci pensa proprio a smussare certe posizioni. Punta i piedi: «Barra dritta».

Non è un caso che a breve – viene fatto sapere – potrebbe nascere “Generazione X”, la formazione giovanile dei vannacciani, da far entrare nelle scuole e nelle università. «Roberto ha un grande seguito tra i giovani», conferma un uomo dei team Vannacci.

Il nome è già stato registrato, con un gioco di parole che richiama la Decima romana, per l’appunto.

Ci hanno lavorato i suoi fedelissimi, che da mesi, con pazienza, stanno facendo crescere l’associazione Mondo al contrario: una piattaforma parallela alla Lega che ha fatto nascere 150 circoli in tutta Italia, i “team Vannacci” e, a breve, avrà una sua formazione giovanile. Con un vero grande obiettivo: individuare sul territorio persone da formare e lanciare in politica,

candidandole nelle liste leghiste.

La giovanile vannacciana verrà annunciata solo una volta che saranno alle spalle gli impegni elettorali nelle Regioni. Si potrebbe aspettare il nuovo anno o magari anticipare – se in Puglia andrà bene –, sfruttando il raduno nazionale al quale l’associazione sta lavorando per Natale. Il nome dell’evento non è ancora stato ufficializzato, ma anche qui l’evocazione della Decima Mas viene fin troppo facile, se in inglese il Natale si chiama “Christmas” o, appunto, “Xmas”.

(da La Stampa)

This entry was posted on mercoledì, Ottobre 15th, 2025 at 17:28 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.