CUOR DI LEONE SCOMMETTIAMO CHE NON SI CANDIDA A SINDACO?

Nella tornata elettorale che con percentuali bulgare ha consegnato la Regione al centrodestra del nuovo presidente Alberto Stefani, gli elettori di Venezia hanno invece premiato Giovanni Manildo e il centrosinistra.

Qui la coalizione di Manildo è prima, con il 48,2% dei voti, mentre quella di Alberto Stefani di ferma al 47,4%.

Nel territorio comunale, il solo Partito democratico ha raccolto il 29,3% delle preferenze, diventando il primo partito in città.

Seguito da Alleanza Verdi Sinistra (7,3%), Movimento 5 Stelle (3,8%), Uniti per Manildo (3,2%).

Determinante del Pd il ruolo di Monica Sambo, capace di raccogliere oltre 6300 preferenze solo a Venezia comune.

Nel centrodestra invece la Lega è prima con il 25%, Fratelli d’Italia si ferma al 16,8%, Forza Italia raccoglie un misero 2,7%.