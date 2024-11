IL GIORNALE DENUNCIA “I CONTENUTI SPESSO INQUIETANTI” CHE VENGONO DIFFUSI SULLA PIATTAFORMA… ANCHE ELIO E LE STORIE TESTE ABBANDONANO IL SOCIAL: “ORMAI È SIMILE A UNA CLOACA, MUSK È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA”



Il Guardian, storica testata della sinistra britannica, ha annunciato che non pubblicherà più contenuti su X, il social di proprietà di Elon Musk. In un messaggio rivolto ai lettori, il giornale – che conta più di 80 account e circa 27 milioni di follower – ha spiegato che i vantaggi di essere sulla piattaforma sono superati dagli aspetti negativi, citando i “contenuti spesso inquietanti” che vengono diffusi.

“È qualcosa che stavamo prendendo in considerazione da un po’ di tempo, dati i contenuti spesso inquietanti promossi o trovati sulla piattaforma, tra cui teorie cospirative di estrema destra e razzismo”, ha affermato il Guardian, precisando che la campagna elettorale statunitense è “servita solo a sottolineare ciò che ritenevamo da molto tempo: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico”. “Sono una laboriosamente vile macchina di propaganda”, ha replicato Musk.

Nuovo addio a X nel mondo della musica dopo le parole di Elon Musk. “Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una cloaca – si legge sul profilo di Elio e Le Storie Tese -. Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito negli anni: ce ne andiamo e vi invitiamo a fare lo stesso. Potrete continuare a trovarci sul nostro sito e sugli altri social”.

(da agenzie)

