GIORGIA È STATA UMILIATA DA TRUMP! IL QUOTIDIANO FRANCESE “LE MONDE” RACCONTA CON TONI IMPIETOSI IL TRATTAMENTO CHE MELONI HA RICEVUTO DAL TYCOON PER AVER PRESO LE DISTANZE DAGLI ATTACCHI AL PAPA (“LA PREMIER NON POTEVA PIU’ PERMETTERSI LA MINIMA AMBIGUITA’ DOPO L’AFFRONTO AL VESCOVO DI ROMA”) E SOTTOLINEA COME L’APPECORONAMENTO A “THE DONALD” SIA STATO INUTILE E DANNOSO PER LA DUCETTA
“MALGRADO GLI SFORZI NEI CONFRONTI DI WASHINGTON, ROMA NON HA OTTENUTO NIENTE. L’ITALIA HA SUBITO LO STESSO TRATTAMENTO DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI IN MATERIA COMMERCIALE E HA VISTO ALLONTANARSI LE SPERANZE DI INFLUENZA CHE MELONI AVEVA FONDATO SULL’ADESIONE, COME OSSERVATORE, AL CONSIGLIO DI PACE DI TRUMP”
La premier Giorgia Meloni prende le distanze dal presidente Donald Trump dopo gli attacchi al Papa. Lo scrive il quotidiano “Le Monde”, spiegando che Trump ha finito per prendere “di mira” la titolare di Palazzo Chigi.
“Giorgia Meloni, dirigente di un Paese la cui capitale e’ anche quella della Chiesa universale, non poteva piu’ permettersi la minima ambiguita’ dopo questo affronto fatto al vescovo di Roma”, afferma il giornale francese. “Le Monde” ricorda che Meloni nei mesi passati non ha mai criticato il presidente Usa.
“Malgrado gli sforzi nei confronti di Washington, Roma non ha ottenuto niente”, nota il quotidiano. “L’Italia ha subito lo stesso trattamento degli altri Paesi europei in materia commerciale e ha visto allontanarsi le speranze di influenza che Giorgia Meloni aveva fondato sull’adesione, come osservatore, dell’Italia al Consiglio di Pace di Donald Trump.
(da agenzie)
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