SAVIANO 1 – SALVINI 0: IL TRIBUNALE DI ROMA HA ASSOLTO L’AUTORE DI “GOMORRA”, ACCUSATO DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DEL LEADER LEGHISTA PERCHÈ IN ALCUNI POST DEL 2018 LO DEFINÌ “MINISTRO DELLA MALAVITA”
SAVIANO AVEVA SOSTENUTO CHE LA SUA CRITICA NASCEVA DA UNA POSIZIONE CULTURALE E POLITICA, CITANDO SALVEMINI PER SOTTOLINEARE UNA TRADIZIONE DI DENUNCIA MORALE NEI CONFRONTI DEL POTERE
Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perchè in alcuni post che pubblicò sui social nel 2018, quando era ministro dell’Interno, definì il leader leghista “ministro della malavita”.
Lo scrittore aveva affermato che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere.
(da agenzie)
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