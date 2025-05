SCENDE DI 1,5 CENTESIMI AL LITRO L’IMPOSTA SULLA BENZINA, MA SALE DELLA STESSA CIFRA QUELLA SUL GASOLIO, PIÙ UTILIZZATO DA AUTOTRASPORTI E LAVORATORI (CON CONSEGUENZE INEVITABILI SUL PREZZO DELLE MERCI)



Da questa mattina l’accisa sulla benzina scende di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) passando a 713,40 euro per mille litri (la vecchia aliquota era di 728,40); l’accisa sul gasolio usato come carburante sale di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) a 632,40 per mille litri (la vecchia aliquota era 617,40).

A stabilirlo è il decreto del ministero dell’Ambiente e del ministero dell’Economia di concerto con Mit e Masaf 14 maggio 2025 “Revisione delle disposizioni in materia di accise”, adottato in attuazione del Dlgs di revisione del sistema delle accise per ridurre il “sussidio ambientalmente dannoso” individuato dal Catalogo Mase nell’aliquota più bassa sul diesel rispetto alla

benzina.

Così si legge nel provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio: “A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’aliquota di accisa applicata alla benzina è ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro; a decorrere dalla medesima data l’aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro”.

La Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata ieri sera dopo le 21:38.

La misura era attesa, anche in considerazione del calo dei prezzi dei carburanti.

Il Dlgs di riordino dispone infatti che prima di adottare le variazioni delle aliquote sia valutato l’andamento dei prezzi medi di vendita di benzina e gasolio: nei due mesi solari precedenti l’adozione del decreto, si legge, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dal Mase nell’anno 2024 la benzina è scesa del 3,75% e il gasolio del 3,87%.

Il Dlgs, ricordiamo, prevede che entro il 2029 le due aliquote siano allineate, con un extragettito complessivo per lo Stato calcolato intorno al miliardo di euro.

Il provvedimento adottato ieri dispone che le maggiori entrate (non eventuali, ndr) derivanti dalle variazioni delle aliquote siano destinate all’incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

L’eliminazione del “sussidio dannoso per l’ambiente” (Sad) attraverso l’allineamento delle due aliquote è stata inserita dal governo Meloni nella revisione del Pnrr a fine 2023 (Raffaele Fitto ministro), poi recepito nel Piano strutturale di bilancio lo scorso settembre e infine annunciato dal ministro Giorgetti alla presentazione della manovra di bilancio, lo scorso ottobre.

(da agenzie)

