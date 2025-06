ALBONI IRONIZZA: “LA RUSSA MI HA DATO L’AMNISTIA. SIAMO AMICI DA UNA VITA, ANCHE SE IO NON HO MAI AVUTO BUSTI IN CASA”… E FA LA VITTIMA: “SE NON C’ERANO I COMMESSI MI MENAVANO, CALENDA ERA SCATENATO”

Il giorno dopo l’Ok Corral al Senato sul decreto sicurezza, Alberto Balboni (FdI), 65 anni, sta partecipando a Bologna a un convegno contro il bullismo. L’ironia del caso: «Se non c’erano i commessi quelli mercoledì mi menavano, soprattutto Calenda era scatenato, anche se lui è del Terzo Polo…», racconta il senatore di Ferrara, che a Palazzo Madama presiede la commissione Affari costituzionali.

«Quelli della sinistra», Pd-M5S-Avs-Iv, ieri hanno scritto al presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiedendogli di sanzionare Balboni per le frasi «offensive» in Aula. «Ma La Russa mi ha dato l’amnistia — scherza Balboni —. Siamo amici da una vita, anche se io non ho mai avuto busti in casa…».

Frasi forti, quelle pronunciate da Balboni: «Per chi propugna la “dottrina Salis” e porta in Parlamento chi predica le occupazioni abusive, capisco che preferiate stare dalla parte della criminalità organizzata anziché della povera gente…». E ancora: «Mentre voi andavate a trovare i terroristi e i mafiosi in carcere…», riferendosi alla visita nel 2023 di una delegazione del Pd all’anarchico Cospito,

al 41 bis.

«Ma la mia era un’iperbole — si schermisce Balboni —. Come quando loro accusano Meloni di essere complice di genocidio. Già in Aula, comunque, alla fine avevo detto: “Se qualcuno si è offeso chiedo scusa”». Il presidente La Russa ieri salomonicamente non ha sanzionato neppure i senatori del centrosinistra che, in stile Gandhi, si erano seduti al centro dell’emiciclo.

Fine? Macché. Avs ora sta pensando di querelare Balboni malgrado l’immunità e il Pd con il capogruppo Francesco Boccia medita di disarcionarlo dalla presidenza di commissione:

(da agenzie)