MUSK, DA UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, POTREBBE FINANZIARE CAMPAGNA CONTRO I REPUBBLICANI, E USARE IL SOCIAL “X” PER IRRITARE CONTINUAMENTE L’AMMINISTRAZIONE



Lo spettacolare scontro di giovedì tra il presidente Trump ed Elon Musk ha fatto a pezzi la traballante alleanza tra due degli uomini più potenti del mondo. La loro faida potrebbe avere conseguenze di vasta portata se si protraesse o addirittura inasprisse.

Ecco otto modi in cui potrebbero infliggersi dolore a vicenda

Cosa potrebbe fare Musk

Sfruttare i suoi miliardi contro Trump, i suoi alleati e il suo programma. Dopo aver speso più di 250 milioni di dollari per contribuire all’elezione del presidente, Musk potrebbe facilmente finanziare campagne contro i repubblicani.

Ha definito il progetto di legge sulla politica interna di Trump un “disgustoso abominio” e giovedì ha attaccato i leader repubblicani del Congresso su X, il suo social network. (Musk potrebbe anche trattenere gli ultimi 100 milioni di dollari del suo impegno a sostenere Trump).

Usare i social media come un irritante. Giovedì pomeriggio, Musk ha pubblicato un sondaggio su X, chiedendo se fosse giunto il momento di “creare un nuovo partito politico in America che rappresenti effettivamente l’80% del centro”.

Più dell’80% dei quasi due milioni di intervistati ha votato “sì”. E rispondendo a un post che suggeriva che “Trump dovrebbe essere messo sotto impeachment”, Musk ha detto: “Sì”.

Trascinare Trump in una controversia. Musk potrebbe causare problemi a Trump sostenendo di avere informazioni riservate. Giovedì, senza fornire prove, ha affermato che l’amministrazione di Trump ha rallentato il rilascio di documenti su Jeffrey Epstein perché in essi compariva il nome di Trump. “Segnatevi questo post per il futuro”, ha scritto. “La verità verrà fuori”. I democratici della Camera si sono subito scagliati contro il post.

Usare le sue aziende per mettere in difficoltà l’amministrazione. Musk ha scritto che avrebbe “immediatamente” smantellato la navicella Dragon di SpaceX, che trasporta astronauti e rifornimenti della NASA da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. La minaccia ha spinto Stephen K. Bannon, un alleato di Trump e uno dei principali critici di Musk, a suggerire a Trump di “sequestrare SpaceX stanotte prima di mezzanotte” con un ordine esecutivo.

Cosa potrebbe fare Trump

Tagliare i contratti con le aziende di Musk. […] Trump ha suggerito che porre fine ai contratti governativi con le varie aziende di Musk, tra cui SpaceX e Tesla, sarebbe “il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio”.

L’anno scorso, alle aziende di Musk sono stati promessi 3 miliardi di dollari in quasi 100 contratti con 17 agenzie governative.

Indagare sullo stato di immigrazione e sull’uso di droghe di Musk. Giovedì Bannon ha chiesto “un’indagine formale sul suo status di immigrato, perché sono fermamente convinto che sia un clandestino e che debba essere espulso immediatamente dal Paese”.

Bannon ha anche chiesto un’indagine sull’uso di droghe da parte di Musk e sui suoi sforzi per essere informato su informazioni riservate su piani militari che coinvolgono la Cina.

Revocare l’autorizzazione di sicurezza di Musk. Bannon ha suggerito che l’autorizzazione top-secret di Musk dovrebbe essere sospesa durante le indagini sul miliardario tecnologico. Ma il Presidente Trump potrebbe anche revocare completamente l’autorizzazione di Musk, che ha come parte dei contratti governativi che coinvolgono il lavoro di SpaceX con la NASA. Ciò renderebbe molto difficile per Musk continuare a lavorare con il governo.

Sfruttare il potere della presidenza contro di lui. Trump ha a disposizione un’enorme gamma di poteri, con la possibilità di firmare ordini esecutivi che puniscono gli avversari politici e di ordinare ad agenzie come il Dipartimento di Giustizia di avviare indagini.

